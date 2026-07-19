Anka Haber Ajansı 19 Temmuz Pazar Gündemi
Zafer Partisi lideri Samsun'da, Birleşik Muhalefet forumu Ankara'da, Dilovası'ndaki işçi ölümleri için adalet nöbetleri Kocaeli ve Ankara'da, Gayrettepe yangını kurbanları anısına İstanbul'da açıklama yapılacak. Ayrıca Dünya Kupası finali İspanya-Arjantin, Dışişleri Bakanı Katar'da, ABD-İran savaşı gelişmeleri takip ediliyor.
11.00 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'un Bafra ilçesinde temaslarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ / SAMSUN)
15.00 - "Birleşik Muhalefet Yolunda Yan Yana" başlıklı forum, MMO Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)
16.00 - Dilovası Ravive Kozmetik Fabrikası'nda yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 işçi için Gebze'de Kent Meydanı'nda, Ankara'da ise Olgunlar Caddesi'ndeki Madenci Anıtı önünde "Adalet Nöbeti" tutulacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/KOCAELİ-ANKARA)
18.00 - Dilovası'ndaki "Adalet Nöbeti"ne destek amacıyla 29 kişinin can verdiği Gayrettepe'de yangının meydana geldiği gece kulübü önünde açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
22.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. (NEW YORK)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak. (DOHA)
ABD ve İran arasındaki savaşa ilişkin gelişmeler takip ediliyor.