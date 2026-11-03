Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü yangın davasında iki sanık tahliye edildi

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 1'i firari 23 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması tamamlandı.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak dinlenilen Dilovası Belediyesi çalışanı Ö.K, 2010'da belediye iştiraki DİLBEL'de işe başladığını belirterek, o zamandan beri kurumda güvenlik görevlisi ve ambulans şoförlüğü gibi çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.

Şu anda Dilovası Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğünde çalıştığını dile getiren Ö.K, söz konusu fabrikaya olaydan yaklaşık bir ay önce Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ile gittiklerini, o dönemde Zabıta Müdürlüğünde şoförlük yaptığını kaydetti.

Ö.K, zaman zaman şehir içinde anlık denetimler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "O gün de iş yeri önünde durduk, Kurtuluş Oransal'la görüştük. Müdür Bey ruhsatı isteyince iş yeri sahibi ruhsatın muhasebecide olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartıştılar." diye konuştu.

Nizamettin Balcı'nın müdürlüğü arayarak sorması üzerine iş yerinin ruhsatının olduğunu teyit ettiğini dile getiren Ö.K, "Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki alt kattaki iş yerine gittik. İçeride boş kutular vardı. Kurtuluş Oransal iş yeri sahipleriyle sıkıntı yaşadıklarını, yakında taşınacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının denetimle ilgili tutanaktaki imzaların kime ait olduğunu sorması üzerine Ö.K, "Tartışma olunca Kurtuluş Oransal imza atmak istemedi. İmzadan imtina olunca paraf şeklinde atılıyor diye biliyorum. İmzadan imtina ettiği için onun yerine ben atmış olabilirim." şeklinde konuştu.

Ardından söz verilen müştekiler, bir an önce adaletin yerini bulmasını ve tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Katılan avukatı, yangının gerçekleştiği tarihten sonra Ravive Kozmetik şirketinden bir araç satıldığını, ayrıca bir kimya şirketi tarafından da Ravive'ye 156 bin liralık fatura kesildiğinin kayıtlarda yer aldığını vurgulayarak, sebebini belirtilen tarihlerde de tutuklu olan şirket yöneticisi İsmail Oransal'a sordu.

Bunun üzerine söz verilen Oransal, sipariş verilen bir ürünün faturasının daha sonra kesilebildiğini ifade etti.

Yangının yaşandığı gün Altay Ali Oransal'ın 2 ayrı işlemle yaklaşık 5 milyon lirayı transfer ettiğini aktaran katılan avukatı, Oransal ve Akat aileleri arasındaki mali bağın araştırılmasını istedi.

Katılan vekilleri, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını, tutuksuzların da tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önüne alınarak mevcut hallerinin devamını, tutuksuz sanıkların da bu durumlarının sürmesini talep etti.

Sanıklara söz verildi

Katılanlar tarafının ardından tanık beyanı ve tutukluğa ilişkin söz verilen eski zabıta müdür vekili tutuklu sanık Cengiz Taşdemir, Dijikent sistemi üzerinden verilen ruhsatta hiçbir imzasının olmadığını savunarak, beraatini ve tahliyesini istedi.

Eski belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Necati Temiz de ruhsat müracaatının kendisine değil ruhsat servisine yapıldığını belirterek, ruhsat servisi tarafından gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra ruhsat belgesinin imza için kendisine geldiğini söyledi.

Yangının olduğu yerle ruhsat verilen yerin aynı yer olmadığını ileri süren Temiz, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı da üzerine atılı suçlamayı reddederek, ilgili yapıya ruhsat verildiği tarihte görevde olmadığını savundu.

Zabıta Müdürlüğünün kaçak yapıları tespit etme gibi bir görevinin olmadığını öne süren Balcı, beraatini ve tahliyesini istedi.

Ravive Kozmetik'in yetkililerinden tutuklu sanık İsmail Oransal, ticaret yapması dolayısıyla aralarında tutuklu sanık Ali Osman Akat'ın firmasının da bulunduğu birçok şirketle ticari ilişkisinin olduğunu belirterek, önceki beyanlarını yineledi.

Şirket yetkililerinden tutuklu sanık Altay Ali Oransal ise yangında kusurunun bulunmadığını savunarak, mali bilirkişinin dava dosyasını incelemesini talep etti.

Celsede katılan vekillerince şirketin yaklaşık 19 bin hesap hareketinden bahsedildiğini hatırlatan Oransal, ailesinin 60 yıldır kozmetik sektöründe yer aldığını, mal alım satımlarından dolayı bu tür işlemlerin doğal olduğunu ileri sürdü.

Oransal, yaptığı ticaret sonucu kazandığı parayı şirketten çektiğini, masraf olduğunda ise yatırdığını belirterek, "Yangın neden çıktı? Sorumlular kimlerse en ağır cezayı alsın ama kusuru olmayanlar tutuklu kalmasın, olayda benim kusurum yoktur." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Gökberk Güngör, şirkette yetkisi, işçilere yönelik emir ve talimatı bulunmadığını ifade ederek, önceki beyanlarını yineleyip tahliyesini talep etti.

Güngör'ün avukatı da katılan vekillerinin mali konulara ilişkin beyanlarının manipülasyon içerdiğini ifade ederek, bu ifadelerin somut gerçekliği ortaya çıkarmayacağını savundu.

Şirketin hesap hareketlerinin bu davanın konusu olmadığını belirten avukat, müvekkilinin yangın çıkan firmayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Diğer tutuklu sanıklar Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat da önceki beyanlarını tekrarlayarak tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar C.S, H.Ö, M.T, S.S, A.O, G.D. ve Ü.A, önceki beyanlarını yineleyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat'ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kararın açıklanmasının ardından müştekiler ve maktul yakınları, masalara vurarak tahliye kararına tepki gösterdi.

Olay ve ceza istemleri

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve tutuklu sanık Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu Ali Osman Akat ve Abdurrahman Bayat ile tutuksuz Ö.A. ve Ö.Y. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevli ve eski belediye çalışanı 7 kişi hakkında hazırlanan ve mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verilen iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA