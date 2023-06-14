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Dilencinin üzerinden çıkan para "Duygu sömürüsünün bu kadarına da pes" dedirtti

Güncel Haberler

Gaziantep'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para 'duygu sömürüsünün bu kadarına da pes' dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit para çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

Dilencinin üzerinden çıkan para 'Duygu sömürüsünün bu kadarına da pes' dedirtti

ÜZERİNDEN 34 BİN TL ÇIKTI

Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit para ele geçirildi.

Dilencinin üzerinden çıkan para 'Duygu sömürüsünün bu kadarına da pes' dedirtti

EKİPLER HAYRETE DÜŞTÜ

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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