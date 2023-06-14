Dilencinin üzerinden çıkan para "Duygu sömürüsünün bu kadarına da pes" dedirtti

Gaziantep'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para 'duygu sömürüsünün bu kadarına da pes' dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit para çıktı.