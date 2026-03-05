Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda çocuk yayıncılığı ve değerler eğitimi konuşuldu

Yayıncı Melike Günyüz, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "43 Yıllık Ramazan Geleneği" sloganıyla Fatih Camisi avlusunda düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na konuk oldu.

Fuarda gerçekleştirilen söyleşide Günyüz, değişen okuma alışkanlıklarını, çocuk edebiyatının estetik boyutunu ve yayıncılık sektörünün çocuk kitaplarına yönelme nedenlerini anlattı.

Söyleşiyi yöneten yazar Ceyda Akcan, fuarın bu yılki teması olan "Dijital Vicdan" kavramına işaret ederek, "Ekranlar, telefonlar açıkken çok duyarlıyız ama kapandığında bir anda körleşiyoruz, duyarlılığımızı yitiriyoruz. Bu durum edebiyata ve okuma pratiklerimize de doğrudan yansıyor." dedi.

"Dijital dünya, yayıncılığın önündeki en büyük engellerden biri"

Yayıncı Günyüz de konuşmasında, lise yıllarından bu yana kitap fuarlarının içinde olduğunu, yayıncı bir aileden geldiği için dini yayınlar fuarlarının fikir dünyasının şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Ramazana özel kitap fuarı geleneğinin sürdürülmesini çok kıymetli bulduğunu dile getiren Günyüz, "Geçmişte kitaba erişim bu kadar yaygın değildi, Sultanahmet ile özdeşleşen fuarlar adeta bir festival havasında geçerdi." diye konuştu.

Günyüz, dünya genelinde dijitalleşmenin de etkisiyle basılan kitap sayısının azaldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dijital dünya şu anda kitap yayıncılığının önündeki en büyük engellerden biri. Eskiden vapurlara, toplu taşımalara bindiğimizde insanlar kitap okurlardı. Artık öyle bir şey yok, herkes dijital ekrana bakıyor. Kitap alsak bile okumaya zamanımız kalmıyor. Kendimden biliyorum, fuarda yüz tane kitap alsam beşini okursam ne mutlu bana diyorum. Çünkü o kadar çok meşguliyetimiz var ki okumaya zamanımız yok." görüşünü paylaştı."

Yetişkinlerin dijital ekran bağımlılığı nedeniyle okuma alışkanlıklarını kaybetmesinin, sektörü çocuk yayıncılığına yönelttiğini aktaran Melike Günyüz, "Biz okumuyoruz ama hiç olmazsa çocuklarımız okusun diyoruz. Dijital ekranın panzehri olarak kitap okumayı görüyor ve habire çocuk kitabı basıyoruz. Fuarda tezgahında çocuk kitabı olmayan çok az yayıncı kaldı." dedi.

Günyüz, çocuk kitaplarında giderek artan "değerler eğitimi" vurgusuna dikkati çekerek, toplumun çözemediği bazı meselelerin çocuk kitapları aracılığıyla telafi edilmeye çalışıldığını belirtti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir konu, toplumun çözmesi gereken bir mesele haline geldiğinde çocuk kitaplarının konusu oluyor. Niye bu kadar çok değerler eğitimi kitabımız var? Çünkü toplumun genel ahlak kurallarının yaşayarak öğrenilmediği ortamlarda biz çocuk kitaplarına ihtiyaç duyuyoruz. Selamlaşmayı, lütfen demeyi öğreten kitaplar yapıyoruz ama biz yetişkinler günlük hayatımızda bunları gerçekten bir rutin haline getirdik mi? Zannediyoruz ki bu kitapları alırsak, yazarsak çok ahlaklı bir toplum olacağız. Ama ahlak öğrenilen bir şey değildir, yaşanılan bir şeydir. Çocukların ahlaklı olmalarını beklemek ancak biz yetişkinlerin davranışlarını dönüştürmesiyle mümkündür."

"Kitaplar çocuğun sanatla ilk buluştuğu alandır"

Çocuklara okutulacak kitapların niteliğinin önemli olduğunu vurgulayan Günyüz, iyi resimlenmiş kitapların çocuğun sanatla ilk buluştuğu alanlar olduğu yorumunu yaparak, "Çocuklar resimleri okurlar, detaylara takılır ve kendi hikayelerini oluştururlar. Dil böyle zenginleşir, estetik duygu böyle gelişir." görüşünü paylaştı.

Günyüz, konuşmasında yazar ve yayıncı adaylarına da tavsiyelerde bulunarak, "Bir kitap yayınlarken kendime şu soruyu soruyorum: 'Bir çocuk bu kitabı okumazsa hayatından ne eksilmiş olur?' İyiliği, doğruluğu anlatıyoruz ama başkalarından farklı olarak yeni ne söylüyoruz? Ne yapıyorsak en iyisini yapmak zorundayız. Günü geçirmek için değil, işimizi en iyi şekilde yaparsak o zaman güçlü insanlar ve güçlü bir toplum oluruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, Melike Günyüz'e plaket takdimi ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.