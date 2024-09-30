Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarına Saldırı Protesto Edildi

(DİYARBAKIR) - Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 aydır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden hastanın yakınlarının sağlık çalışanlarına yaptığı saldırı protesto edildi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde yaklaşık 8 aydan bu yana tedavi gören hastanın dün hayatını kaybetmesi üzerine bazı hasta yakınları, 2 hemşire ve 1 temizlik personelini darp etti.

DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri önünde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto etti.

Sendika üyeleri adına açıklamayı yapan iş yeri temsilcisi Sezgin Güler, sağlıkta şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Gücünü sağlıkta dönüşüm adı altında kışkırtılmış sağlık taleplerinden, sağlık emekçilerinin köle gibi gösterilmesinden, hastaların müşteri olarak görülmesinden, 'giderlerse gitsinler' gibi söylemlerle değersizleştirilen mesleklerimizden, siyasilerin ve idarecilerin sağlık emekçilerine yönelik olumsuz yaklaşımlarından, kullandıkları zehirli dil ve söylemlerden ve liyakatsiz yöneticilerin mobbinginden almaktadır. Yani 20 yılı aşkın süredir bu iktidarın uyguladığı, dayattığı sağlık politikalarının sonucunda oluşan ve acı veren bir durumdur şiddet. Tüm ülkede görülen şiddet olaylarından biri de Dicle üniversitesi Hastanesi nöroloji yoğun bakımda 29 Eylül 2024 tarihinde saat 05 sularında 8 aydır yatan bir hastanın vefat etmesi sonucu hasta yakınlarının yoğun bakımdaki sağlık emekçilerine saldırısıyla tekrar görülmüştür. Sabaha doğru 5'te hasta vefat edince hasta yakınlarına haber verdikten sonra yoğun bakımın önüne gelen hasta yakınları, aralarında kadınlarında olduğu tüm sağlık emekçilerine saldırıp defalarca darp etmiş, emekçiler kendini korumak için tuvalete ve odalara sığınmış, bunun üzerine yoğun bakımda bulunan tüm malzemeleri fırlatıp kırarak malzemelerin kullanılamaz hale gelmesine neden olmuşlardır."

Saldırının takipçisi olacaklarını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Buradan halka seslenmek istiyoruz savaşta, depremde, pandemide, toplumsal her felakette alanlarda olan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kabul etmiyoruz. Sağlık sistemindeki tıkanıklığın nedeni veya bu olaydaki gibi 8 aydır makinelere bağlı şekilde bakılan hastanın ölümünün nedeni de sağlık emekçileri değildir. Şiddet hiçbir sorunu çözmez, şiddet sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olur ki, o gece yaşanan şiddet olayı orada yatan onlarca hastanın sağlık hizmetini almasına da engel olmuştur. Bu olayın takipçisi olacağız ve sorumlular cezalarını çekmeden ve ihmaller giderilmeden bu duruşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz."