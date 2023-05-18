Devrim Barış Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Onursal Adıgüzel’in yerine, Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik’i görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine PM Üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun altında imzasının bulunduğu görevlendirme yazısında, "Sayın Devrim Barış Çelik; 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 'Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Saygılarıma" ifadeleri yer aldı.

Onursal Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" diyerek seçimin ertesi akşamı CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

Kayseri'de 1978 yılında devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Aydın Nazilli'de başlayan ilköğretimini ailesinin tayini nedeniyle İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu'nda tamamladı. Balçova Lisesi'nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi'ni bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayarak, bilim uzmanı oldu. Halen aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Ayrıca, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı'nda da yüksek lisansa devam etmiştir.

Üniversite yıllarından itibaren pazar, piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmıştır. Seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku akademik ilgi alanları olup; bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazmıştır. Ayrıca, üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler vermiştir.

Seçim coğrafyası, sosyal ve siyasal araştırmalar ile veri analizi alanında danışmanlık yapmakta olup; turizm, gıda, reklam, sağlık ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile icra kurulu üyelikleri yapmıştır.

?İzmir Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ARTVİN DER) yönetim kurulu başkanlığı ve Ege Karadenizliler Federasyonu (EKAF) başkanlar kurulu üyeliği, İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başladığı siyasete, Parti Okulu eğitmeni olarak devam etmiş, partinin görevlendirdiği çeşitli illerde üye temel eğitimi, eğitici eğitimi ve aday adayı eğitimleri vermiştir. CHP Genel Merkezi'nde seçim bildirgeleri, kampanya ve seçim stratejileri hazırlama komisyonlarında çalışmış, BYKP bünyesinde akademik toplantı, konferans ve çalıştaylarının organizasyonunda görev almıştır.

24'üncü ve 25'inci dönemde İzmir milletvekili aday adayı da olan Devrim Barış Çelik, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir 1nci Bölge 12nci sıra milletvekili adaylığı yapmıştır. Müteaddit defalar mahalle, ilçe ve il delegelikleri yapmış olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37nci İzmir İl Kongresi'nde "Kurultay Delegesi", 37nci Olağan Kurultayı'nda ise "Parti Meclisi Üyesi" seçilmiştir. Halen, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak "Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü" ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütmektedir. İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayıdır.