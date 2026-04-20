Devletin şefkat eliyle suçtan uzaklaştı, işe yerleşerek yuvasını kurdu

Elazığ'da yaşayan ve devletin şefkat eliyle 16 yaşında bulaştığı suçtan uzaklaşan H.A, işe yerleşerek yuvasını kurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından suça sürüklenen, suç mağduru olan, ailesi dağılan ya da madde bağımlılığı bulunan çocukların korunması, bakım ve rehabilitasyonu için kurulan İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Siteleri (İÇES), özel durumları bulunan çocuklara devletin şefkatli eliyle umut oluyor.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki İÇES'te uzman personel tarafından 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.

Sunulan hizmetle özel durumdaki çocukların aile ortamını hissederek, arkadaşlık, komşuluk, mahalle kültürü, örf ve adetler gibi toplumsal değerleri öğrenip hayata etkin katılımları sağlanıyor.

Küçük yaşta ailesinin dağılmasından dolayı devlet korumasına alınan ve 2020'de işlediği suçtan dolayı bir süre çocuk eğitimevinde (eski adıyla ıslahevinde) kaldıktan sonra reşit olana kadar İÇES'e yerleştirilen 22 yaşındaki H.A, "çocuklar güvende ekipleri"nin psikososyal desteği sayesinde hayata yeniden bağlandı.

H.A, 18 yaşına geldiğinde devlet tarafından işe yerleştirildi ve kendisine sunulan imkanla işine dört elle sarıldı.

İki yıl önce evlenen H.A, eşi ve çocuğuyla huzur içinde hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Anne ve baba yokluğunu çok hissettim"

H.A, AA muhabirine, 4 kardeş olduklarını, 6 yaşındayken bir suçtan babasının cezaevine girdiğini, ardından anneleri kendilerine bakamadığı için devlet korumasına alındıklarını söyledi.

Uzun yıllar kardeşleriyle çocuk evlerinde kaldığını belirten H.A, şunları kaydetti:

"Özellikle lise yıllarına geldiğimde anne ve baba yokluğunu çok hissettim. Bu duyguyla beraber ergenliğin de verdiği heyecanla yapmamam gereken hatalar yaptım. Bunlardan çok büyük pişmanlık duyuyorum. 16 yaşında bir suçtan dolayı ıslahevine girdim, yaklaşık bir ay kaldım. O bir ay bana belki bir yıl gibi geldi. Daha sonra reşit olana kadar İÇES'te kaldım. Burada gerçekten bir aile ortamı vardı. Öğretmenlerimiz, bize gerçekten anne ve baba şefkatiyle yaklaşıyordu. Geleceğimize daha iyi yön vermek adına bize yol gösterici oldular, devletin şefkatli elleriyle hayata dört elle sarıldım."

"Çocuklarınıza sahip çıkın"

Bir kurumda 18 yaşına girdikten sonra çalışmaya başladığını anlatan H.A, iki yıl önce evlenerek kendi yuvasını kurduğunu belirtti.

H.A, "Şimdi çocukluğumda yaşayamadığım aile sıcaklığını eşim ve çocuğumla birlikte yaşıyorum. Çocuğuma daha iyi bir gelecek sunmak için çabalıyorum. Tüm anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın, yuvanızı dağıtmayın lütfen, çocuklarınız üzülmesin." ifadelerini kullandı.

"Her zaman onun yanında olmaya çalışıyoruz"

İÇES'te görevli psikolog Mukadder Barut da suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaşmaları adına "çocuklar güvende ekipleri"nin kolluk birimlerine yansıyan bütün vakalara müdahil olarak, rehberlik, izleme ve takip çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suça sürüklenen çocuğun, bakacak kimsesi olmadığında devlet korumasına alınarak İÇES'lerde barındırıldığını belirten Barut, çocuk evlerinde tüm personelin suçtan uzaklaştırmak için çocuklarla bireysel görüşmeler gerçekleştirerek psikososyal, rehberlik ve grup danışmanlıkları gibi hizmetler verdiklerini ifade etti.

Barut, "Kurum bakımından ayrılarak şu an ailesini kuran genç kardeşimizin (H.A) bize geliş sebebi çeşitli suçlardı. Birkaç dosyası mevcuttu ama şu anda kuruluşumuzdan aldığı destekler, kendi çabası ve gayretiyle bir yuva kurdu. İşini etkin bir şekilde sürdürüyor. Her zaman onun yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Ailenin güçlü olması, Bakanlığımızın ve devletimizin temel hedefidir"

"Çocuklar güvende birimi" çalışanı sosyolog Serçin Yücel de çocukların suça sürüklenmesinde eğitim hayatından kopma, dağılmış aileler, göç, yoksulluk, aile yakınlarının suça karışmış olması gibi faktörlerin büyük etkenler olduğunu belirtti.

Dağılmış ailelerde çocukların suç işleme potansiyelinde artış görüldüğüne dikkati çeken Yücel, şunları kaydetti:

"Çünkü anne ya da baba tek başına çocuklarla mücadele edememekte, onların bakımını maddi ve sosyal olarak gerçekleştirememekte. Bu sebeple parçalanmış ailelerde maddi sıkıntının kısmen azaltılabilmesi için sosyal ekonomik destek birimimiz, aileleri maddi anlamda destekliyor. Sadece maddi olarak değil sosyal anlamda da takibini ve izlemesini yapıyor. Parçalanmış aile dediğimiz, boşanmış, ebeveyn kaybı yaşamış, anne ya da babadan birinin cezaevinde olduğu aile de olabilir. Ebeveynlerden en az birinin çocuğun yanında olmadığını görmekteyiz. Bu nedenle sosyal ekonomik destek hizmetimizle çocuklu ailelerin maddi olarak desteklenmesini sağlamaktayız. Ailenin güçlü olması, Bakanlığımızın ve devletimizin temel hedefidir."