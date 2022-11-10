Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Özel defteri imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 84'üncü yılında saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'deki çelenk töreninin ardından özel deftere, "Aziz Atatürk ebediyete intikal edişinizin yıldönümünde sizi ve istiklalimize sahip çıkan şehitlerimizi yad ediyoruz. "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla geleceğe hazırlamaktan geri adım atmayacağız" notunu düştü.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'ncü yıldönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı da Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Anıtkabir'deki çelenk töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne günün anlamına ilişkin not düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu notunda, "Aziz Atatürk ebediyete intikal edişinizin yıldönümünde sizi ve istiklalimize sahip çıkan şehitlerimizi yad ediyoruz. "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK OLACAK

Diğer yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.