DEVA Partili Şahin: 'Hukuk, iktidarın elinde bir kesim için daraltılıp başka bir kesim için genişletilemez'

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yapılacak hukuki düzenlemelerin belirli kişi veya gruplarla sınırlı tutulmaması gerektiğini belirterek, toplumun bütün kesimlerini kapsayan adil, eşit ve öngörülebilir bir hukuk düzeni kurulması çağrısında bulundu.

DEVA Partili İdris Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, terörün sona ermesinin, silahların susmasının ve sorunların hukuk ile siyaset zemininde çözülmesinin toplumun ortak temennisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkenin temel meselelerinin çözüm adresi olması gerektiğini vurgulayan Şahin, kalıcı çözümlerin kapalı kapılar ardında değil, şeffaf, katılımcı ve toplumsal meşruiyeti yüksek yasama süreçleriyle üretilebileceğini kaydetti.

Türkiye'nin ihtiyacının yalnızca belirli bir kişi veya gruba yönelik hukuki düzenlemeler olmadığını belirten Şahin, hak ve özgürlüklerin herkes için güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Terörün bitmesi, silahların susması ve sorunların hukuk ile siyaset zemininde çözülmesi hepimizin ortak temennisidir. Bu yönüyle yürütülen sürecin başarıya ulaşmasını diliyoruz. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkenin temel meselelerinin çözüm adresi olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak kalıcı çözümler kapalı kapılar ardında değil, şeffaf, katılımcı ve toplumsal meşruiyeti yüksek yasama süreçleriyle üretilir. Burada temel bir hatırlatmayı yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyacı yalnızca belirli bir gruba ya da şahsa ilişkin hukuki düzenlemeler değildir. Bu ülkenin ihtiyacı, hak ve özgürlüklerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes için güvence altına alındığı gerçek bir hukuk devletidir. Hak, yalnızca bir kesim için talep edildiğinde eksik kalır. Türkiye, bir dosyayı kapatırken adalet dosyasını açık bırakamaz. Silahların susması elbette kıymetlidir. Ancak hukukun sustuğu yerde kalıcı barış kurulamaz."

"GEÇİCİ MADDELERLE KALICI ADALET KURULMAZ"

Birbirini izleyen yargı paketlerinin adalet sistemindeki kronik sorunları çözemediğini savunan Şahin, KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar, 31 Temmuz kovid-19 düzenlemesi nedeniyle infaz eşitsizliği yaşayanlar, uzun tutukluluk nedeniyle hak ihlaline uğrayanlar ile hasta tutuklu ve hükümlülerin adalet beklentisinin sürdüğünü bildirdi.

Şahin, bugüne kadar kabul edilen yargı paketlerinde mevzuata yeni hükümler eklendiğini ancak adalet bekleyen binlerce kişinin kapsam dışında bırakıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"On iki yargı paketi geçti. Her pakette mevzuata yeni bir parça eklendi fakat adalet bekleyen binlerce vatandaşımız yine dışarıda bırakıldı. Milletin hakkını paketlere bölüp taksit taksit ödeyemezsiniz. İnfaz mevzuatımız, birbirini izleyen geçici maddeler ve günü kurtaran değişiklikler nedeniyle yamalı bohçaya dönmüştür. Bu sistem artık yeni bir geçici maddeyi değil, baştan sona tutarlı ve öngörülebilir bir infaz kanununu zorunlu kılmaktadır. Geçici maddelerle kalıcı adalet kurulmaz."

"AYNI HUKUK İRADESİ KHK MAĞDURİYETLERİ İÇİN DE GÖSTERİLMELİDİR"

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un yeni geçici maddelerle değiştirilmesi yerine bütüncül biçimde ele alınmasını istedi. KHK kaynaklı mağduriyetlerin de aynı hukuk anlayışıyla giderilmesi gerektiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Talebimiz cezasızlık veya genel af değildir. Suçun ağırlığını, failin kusurunu, mağdurun hakkını ve kamu güvenliğini gözeten, aynı zamanda ıslahı ve topluma yeniden kazandırılmayı esas alan tutarlı bir sistem istiyoruz. Cezada adalet, infazda eşitlik sağlanmalı. Bunun yolu Ceza İnfaz Kanunu'na yeni bir yama eklemekten değil, infaz sistemini A'dan Z'ye yeniden ele almaktan geçmektedir. Aynı hukuk iradesi KHK mağduriyetleri için de gösterilmelidir. Suç işleyen elbette bağımsız yargı önünde hesabını verir ancak hakkında dava açılmamış, takipsizlik veya beraat kararı verilmiş bir insanı yıllarca işinden, mesleğinden ve toplumdan dışlamak hukuk değildir. Yargı kararları kağıt üzerinde bırakılmamalı, görev ve itibar iadeleri sağlanmalı, uğranılan maddi ve manevi zararlar giderilmelidir. Adalet, kişiye göre biçilen bir elbise değildir. Hukuk, iktidarın elinde bir kesim için daraltılıp başka bir kesim için genişletilemez."

Kaynak: ANKA