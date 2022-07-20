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Dev çekirge görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dev çekirge görüntülendi

Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken dev 'Çağaboğan' çekirgesi Elazığ'ın Sancaklı köyünde görüldü.

Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken dev 'Çağaboğan' çekirgesi Elazığ'ın Sancaklı köyünde görüldü.

Merkeze bağlı Sancaklı köyünde ailesinin evinde kalan Ejder Karaaslan, evin bahçesinde sarı rengi ile dikkat çeken normal türlerden farklı ve büyük olan bir çekirge fark etti. Çekirgenin fotoğrafını çeken Karaaslan, internetten türün Çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi. İlk defa böyle bir çekirge gördüğünü belirten Ejder Karaaslan, "İlk gördüğümde çok şaşırdım ve korktum. Bir süre inceledikten sonra da hemen telefonumla fotoğraflarını çektim. Daha sonra büyüklerimle konuştuğumda bu tür hayvanların yaz aylarında buralarda görüldüğünü öğrendim" dedi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)

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