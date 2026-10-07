Dervişoğlu'ndan 'Erdoğan'ın adaylığı' sorusuna yanıt: 'Siyasi meşrebine yakışıyorsa, kanuni açıdan bunu yapabilme imkanları vardır'

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(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışmasına ilişkin, "Şayet siyasi meşrebine yakışıyorsa, kanuni açıdan bunu yapabilme imkanları vardır. Ama her kanuni olan şey meşru değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

"İKTİDAR BU SIKINTIDAN KAÇAMAZ"

Dervişoğlu, "Dün yoklama talebiyle Genel Kurul kapatıldı. Siz de tepkinizi gösterdiniz. Bugün Cevdet Yılmaz bir bilgilendirme yapacak size. İçeride söylediklerinizi anlatacak, ne bekliyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Vallahi Cevdet Yılmaz'ın neyi açıklayacağını bilmiyorum. Bu kolay açıklanacak bir durum da değil. Zannediyorum kendisi de bunun farkındadır. Ama milletin cevabını aradığı sorulara doğru cevap vermesini temenni ediyorum. Cevdet Yılmaz'dan sonra partimizi temsilen de arkadaşlarımız konuşacaklar. Ekonomi Politikaları Başkanımız da Kalkınma Politikaları Başkanımız da bu zamana kadar kamuoyuna yaptıkları eleştirileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirecek. Bu bir çare toplantısı değil. Çare, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partilerin eşit sayıda katıldıkları bir komisyonun kurulmasından geçiyor ki sorun doğru bir biçimde araştırılabilsin. Karar nisabını iktidarın ayarladığı ve düzenlediği bir komisyon çalışmasının ya da komisyon kuruluşunun, derdin çözümüne çare olabileceği kanaatinde değilim. Ama iktidar bu sıkıntıdan kaçamaz."

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN SİYASİ MEŞREBİNE YAKIŞIYORSA..."

Dervişoğlu, "Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir çağrısı oldu erken seçim için ama 2028'i işaret ediyor. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez daha seçelim' dedi. Ne dersiniz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Anayasada Cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı veren madde açıkça görev, bütün görev döneminin başındaki bir süreci kapsıyor. Görev dönemini tamamlamış bir cumhurbaşkanına yeni bir yetkinin verilmesi hali, ki bundan yararlanarak erken seçimden aday olarak çıkmasını temin etmiş olma hali, Anayasa'nın doğrudan doğruya arkasından dolanmak anlamına gelir. Türkiye'yi uzunca bir zamandan beri yöneten Sayın Erdoğan'ın Anayasa'daki bir boşluktan yararlanarak anayasanın arkasından dolaşmasını, onun siyasi ahlakına uygun bir davranış olmayacağı gerçeğini de beraberinde getirir. Zannediyorum ki bu gerçeği görür. Anayasa'mızda cumhurbaşkanı iki defa seçilebiliyor. Mevcut Cumhurbaşkanımız zaten üç defa seçilmiştir. Bu tartışmalar zamanında doğru biçimde yapılmadığı için de bugün böyle birtakım garabetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Hukukçulara sorun, o madde niye koyuldu? Ona bir baksınlar. Cumhurbaşkanının görev süresinin azaltılmasına vesile olabilecek Meclis aritmetiğinden kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbir olarak konuldu. Yani Cumhurbaşkanı hem görev müddetini tamamlayacak hem de o maddeden istifade ile yeniden aday olacaksa o Sayın Cumhurbaşkanının da, şayet siyasi meşrebine yakışıyorsa, kanuni açıdan bunu yapabilme imkanları vardır. Ama her kanuni olan şey meşru değildir."

"KİMİLERİNİN YAĞMUR BEKLENTİSİ VARMIŞ, FIRTINA ONLARI BEKLİYOR, SEL OLUP GÖTÜRECEK"

Dervişoğlu, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önümüzdeki hafta bir siyasi parti turuna çıkacak. Bu bekleniyor ve çerçeve yasada işaret edilen komisyonun kurulması için. O komisyonu 3. göz diye nitelendiriyor. Bir öncekinde olmadınız, yasa çıkaracak ve o konuşmaları yapacak komisyonda. Ama bunda olacak mısınız?" sorusunu yanıtlarken, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, böyle sorularda siz benim direkt kararımı soruyorsunuz. Biz bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bizim hem karar kurullarımız var hem de icra kurullarımız var. Bizim partimizde yarına dair ne olacağını partinin genel başkanı tek başına söyleyemez. Dolayısıyla milletvekillerimizle, Genel İdare Kurulumuzda, Başkanlık Divanımızda bu konuları konuşuyoruz. Bugün eğer böyle bir komisyona dahil olup böyle bir suçun ortağı sayılmadıysak bunu müşterek ortak kararlar almamıza borçluyuz. Tıpkı o zaman nasıl aldıysak, bugün de aynı ortak kararı yine birbirimizle istişare ederek alacağız. Benim bir kanaatim var mı? Elbette ki var. Ama ihsasırey sayılır, şimdi söylersem arkadaşlarıma da haksızlık ve saygısızlık yapmış olurum. Öyle bir batağa düşmek istemiyorum. Ben gerçekçi olunmasından yanayım, siyasette de her alanda da. Ama birileri birilerini yönetiyormuş gibi bir tavrın mümessili gibi davranıyor. Kimilerinin de yağmur beklentisi varmış. Fırtına onları bekliyor. Sel olup götürecekler. Millet öyle yapacak."

Kaynak: ANKA