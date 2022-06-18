"Derin Uğultu" Belgeselinin İlk Gösterimi İstanbul'da Yapıldı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Derin Uğultu" belgeselinin ilk gösterimi İstanbul'daki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yapıldı. Depremi konu edinen belgeselin yönetmeni Ozan Turgut, "Size daha umut dolu, daha eğlenceli filmler izletmek isterdim ama ne yazık ki güzel ülkemizin içinde bulunduğu durum bu" dedi.

Yönetmenliğini Ozan Turgut'un yaptığı, deprem gerçeğine dikkat çekmek için hazırlanan "Derin Uğultu" belgeselinin ilk gösterimi dün CRR Konser Salonu'nda yapıldı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, İBB ve Beylikdüzü Belediyesi ortaklığında hazırlanan belgeselde deprem mağdurları, sosyologlar, iletişim bilimciler ve jeoloji mühendisleri yer aldı. Gösterime Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile çok sayıda izleyici de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ve gösterime katılamayan diğer siyasetçiler de tebrik mesajları gönderdi.

HÜSEYİN ALAN: DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE EDİLMİYOR

Film gösteriminin ardından konuşan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Türkiye'nin doğal afet ve doğal afet kaynaklı sorunlara hazır olmadığına dikkat çekerek, idari yapılanmaların yenilenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Alan, özetle şunları söyledi:

"Sorunu çözmek yerine kaostan beslenenlerin, insanlarımızın acılarını nasıl bir siyasi şova dönüştürdüklerini yaşamaya devam ediyoruz. Derin Uğultu belgesel filmi, bu iki yüzlülüğün ve çelişkinin de belgeselidir. Son iki yılda meydana gelen doğal afetler ve biyolojik afet sınıflandırması içinde yer alan koronavirüs pandemisi gibi afetler sonucunda 200 bine aşkın insan hayatını kaybetmiş, 20 bine yakın bina ve bina türü yıkılmış ve hasar görmüştür. Kimilerine göre 60 kimilerine göre 100 milyar dolar kayıp yaşanmış, hatta bizzat sayın cumhurbaşkanımız tarafından 'krizlerin ana sebebinin doğa kaynaklı afetler olduğu' daha 2 gün önce söylenmesine rağmen 'gerçekten mücadele ediliyor mu' diye sorarsak buna cevabım, hayır olur."

Beylikdüzü'nün kırılgan bir konut bölgesinin bulunduğunu ve Ekrem İmamoğlu ile göreve ilk geldikleri günden bu yana bir mücadelenin içerisinde yer aldıklarını anlatan Mehmet Murat Çalık, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde, akrabasını kaybettiği acı olayı aktardı. Çalık, şunları söyledi:

"2016 yılında bir plan notu değişikliği yaptık, İBB'ye sunduk. Hatta yetkililerini Beylikdüzü'ne getirdik. AK Parti grubu olumsuz oy verince onları ikna etmek için davet ettik. Ayakta durması bile mucize olan bir binanın bodrumuna onlarla beraber girdim. Oradaki görevliler, 5 dakika bile tahammül edemediler ama o 5 dakika tahammül edemedikleri yerde, bizim çocuklarımız yaşıyor. Sayın İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ni de almak zorunda kaldı. Çünkü, KİPTAŞ yetkilileri bizim bölgeyle ilgilenmedi. Şu an önümüzdeki bütün bürokratik engelleri aştık. Bunlardan biri de İBB seçimlerini kazanmaktı. Maalesef bürokrasinin çok siyasileştiği bir dönemden geçiyoruz. Bürokrat arkadaşlarımızın bu toprak ve bu bayrak için mücadele etmesi lazım. Siyasetin güdümüne girmemesi lazım. Siyasetin de bürokratların üzerindeki etkiyi kaldırması lazım. O zaman iktidarla yakınlaşmamız mümkün olacaktır. Tabii yakın zamanda tüm Türkiye'nin beklediği iktidarı halkımızla buluşturacağız."

OZAN TURGUT: BİZ BUNU ONLARCA KEZ YAŞADIK AMA UNUTMAYI SEÇİYORUZ

Yetkililerin çözüm önerilerinde arama-kurtarma ekipleriyle övünmesinden şikayetçi olan ve olası bir İstanbul depreminde arama- kurtarma ekiplerinin bile yetmeyeceğini dile getiren Ozan Turgut da şöyle konuştu:

"Herkese ama özellikle aramızdaki gençlere teşekkür ediyorum filmi sabırla izledikleri için. Size daha umut dolu, daha eğlenceli filmler izletmek isterdim ama ne yazık ki güzel ülkemizin içinde bulunduğu durum bu. Filmde hocalarımızın altını kalın kalın çizdiği 'Birlikte başaracağız' dediği temel nokta sizlersiniz. Temel nokta diyoruz, çünkü sorunu çözmekle muktedir olan kurum ve kuruluşlarımız bu konuyu bunca depreme rağmen anlamış görünmüyorlar. 'Tarihi anlamayan onu bir daha yaşamak zorundadır' diyor Goethe. Biz bu tarihi onlarca kez yaşadık ama unutmayı seçiyoruz. Bizler belgesellerimizle her olayı her anı kameralarımıza kaydedeceğiz."

ANKA / Güncel