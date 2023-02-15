Depremin 9. gününde enkazdan şehadet getirerek çıkarıldı

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

209 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Merkez Antakya ilçesi Fatih Caddesi Murat Apartmanı enkazında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Balıkesir AFAD ve Susurluk Şeker Fabrikası Arama Kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremin 209'uncu saatinde yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma'yı kurtardı. Fatma, sedye ile çıkarıldığı sırada şehadet getirirken karı koca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÇOK ENGEL VARDI, KIRDIK"

Arama kurtarma ekibinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye eğitim amiri Recep Yayla enkazdan sağ çıkan her kişinin yorgunluklarını unutturduğunu söyledi. Çok uzun zamanın ardından canlı çıkarmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yayla, "Aslında literatürde depremin ardından geçen bu saatlerde canlı çıkarmak çok zor. Ama tabii ki baktığımız zaman büyük yaşam boşlukları var. Tek ihtiyaçlar suydu ancak küçük miktar verebildik. Arkadaşlar sağ olsun çok iyiydiler. Destekledik. İçeri girdik, kırdık. Çok engel vardı. 7 metreye kadar gittik." dedi.

"ÇIKMADAN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNİ İSTEDİ"

Yayla, enkazdan çıktığı sırada Fatma'nın elini tuttuğunu belirterek, "İçeriden çıkmadan önce üstünün örtülmesini istedi. Üzerini örtüp hazırladık. Ona göre dışarı çıkarttık. Çok büyük bir mutluluk. Şu anda inanın ayakta duramıyorum yorgunluktan ama elimi tuttu, o an her şeyi unuturdu bana." diye konuştu.