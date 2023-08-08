Depremi yaşayan Malatya'dan Elazığ'a ' Vefa Otobüsü'

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da başlatılan 'Teşekkürler Türkiye' projesi çerçevesinde vefa otobüsünün ilk durağı Elazığ oldu.

Malatya Valili ve Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubatta meydana gelen ' Asrın Felaketi' olarak nitelenen depremlerde etkilenen Malatya'da ' Teşekkürler Türkiye' projesi başlattı. Bu çerçevede bir yandan depremin yaralarının sarıldığı kentte diğer yandan oluşturulan 'Vefa Otobüsü' ile Elazığ'a teşekkür programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Vefa Otobüsü ve depremi anlatan fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın duasıyla devam etti. Program, daha sonra kayısı ikramı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu

Proje hakkında bilgi veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, " Malatya olarak, bugün Elazığ meydanında bir proje başlatıyoruz. Projemizin adı, 'Teşekkürler Türkiye' oldu. Malatya 6 Şubattaki depremlerde en çok etkilenen illerin başında geliyordu ve Türkiye yardım oldu, Malatya'ya yağdı. Biz de depremin 6'ncı ayında artık yaraların kabuk bağladığı bu tarihlerde ulaşabildiğimiz bütün illerimize ulaşıp, onlara bir teşekkür edip çam sakızı çoban armağanı elimizdeki en kıymetli ürünümüz olan kayısıyı ikram ederek teşekkürlerimiz sunalım, istedik. Elazığ'dan başlamamızı özel bir sebebi var. Elazığ, o karanlık gecede yardım oldu yağdı" dedi.

Malatya ve Elazığ'ın kardeş il olduğuna vurgu yapan Elazığ Valisi Ömer Toraman, " Bu iki vilayet, bu iki kardeş il zor zamanlarda birbirine kenetlendi ve hamdolsun bugünlere ulaştık. Bizlere destek ve omuz veren bütün Elazığlı hemşehrilerime şükranlarımı arz ederim" diye konuştu.

Elazığ'ın 6 Şubat depreminde ve sonrasında yardımlarını esirgemediği için müteşekkir olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Kardeşlerimiz Elazığlılara sonsuz teşekkürlerimi ve müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. O dönemde Sivas yolu kapalıydı, demir ve hava yolları kapalıydı. Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana yolları kapalıydı. Sadece yolu açık olan Elazığ'daydı. Elazığ'daki fırınlar ve marketler ellerinde ne varsa Malatya'ya gönderdiler. Hakikaten Elazığ komşuluğun en güzel, mümtaz örneğini sergiledi" şeklinde konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise" Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ' Teşekkürler Türkiye' başlığıyla düzenlenmiş olan bu programda bir arada bulunmaktan ve aziz şehrimiz Elazığ'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Devletimizin güçlü desteğiyle kısa sürede 11 ilimizde yıkılan konutlarımızın yerine yıkılandan daha fazlası yapılacak. Devletimiz, şehirlerimizi inşa ve ihya noktasında kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek ve milletimiz de bu al bayrağın altında rahat, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye devam edecek" diye konuştu.