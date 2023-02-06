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Depremin acısını hisseden illerden olan Hatay'da tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi'nde tahribat oluştu

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Depremin acısını hisseden illerden olan Hatay'da tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi'nde tahribat oluştu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem, tarihi yapılara da zarar verdi. Hatay'da bulunan tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi de deprem sonucunda yıkıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te tarihi yapı zarar gördü.

Tarihi niteliğe sahip olan Antakya Rum Ortadoks Kilisesi neredeyse kullanılamaz hale geldi. Tarihi kilisenin ön cephesi tamamen yıkılmış durumda gözüküyor. Binanın ön cephesi ağır hasar alırken yapı ağır bir tadilata ihtiyacı olduğu da gözlemlendi.

Depremi en çok hisseden illerden olan Hatay'da tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

Depremi en çok hisseden illerden olan Hatay'da tarihi Antakya Rum Ortadoks Kilisesi yıkıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.

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Haberler.com / Yavuz Selvi - Güncel

Kahramanmaraş Antakya Deprem Hatay Güncel Haberler

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