Depremden sonra kaç Suriyeli ülkesine dönüş yaptı? Bakan Akar güncel rakamı paylaştı

Deprem bölgesinden son duruma ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanı Akar, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye göç ettiği haberlerini yalanladı. Bakan Akar, "Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Suriyeli vatandaşlar kendi evlerine döndüler. Bu rakam 30 bine çıktı. Bunun dışında bu tarafa doğru gelmek, sınırlardan geçmek asla söz konusu değil. Her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Hatay'da incelemelerini sürdüren Bakan Akar, TRT Haber'e özel açıklamalar yaptı.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 30 BİN

Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye akın ettiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Akar, "Normal yollardan, hudut kapısından buradaki Suriyeli vatandaşlar, evini kaybetmiş, çocuğunu ve yakınlarını kaybetmiş. Bu duygular içinde kendileri gönüllü ve güvenli şekilde kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Suriyeli vatandaşlar kendi evlerine döndüler. Bu rakam 30 bine çıktı. Bunun dışında bu tarafa doğru gelmek, sınırlardan geçmek asla söz konusu değil. Her şey kontrol altında" şeklinde konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Tabii deprem olduğunda aynı zamanda birliklerimiz de personelimiz ve aileleri de depreme maruz kaldılar. Arkadaşlarımız ailelerini güvenli bir yere bıraktıktan sonra görevlerine döndüler. Biz şu ana kadar maalesef 100 silah ve mesai arkadaşımızı kaybettik. Ayrıca 2 arkadaşımıza daha henüz ulaşılamadı. Bunlarla ilgili yoğun çalışma içerisindeyiz. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara gerekli tıbbi müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

Burada anlamakta güçlük çektiğimiz bir mantık var. Biraz önce yine televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin sokaklarda olduğu, enkazlara koştuğu, müdahale ettiği ve vatandaşla beraber olduğunu açıkça görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber seferber oldu. Sadecedeprem bölgesindeki değil bütün silahlı kuvvetler hatta Kıbrıs'taki unsurlarımızdan dahi buraya yardımlar oldu.

"KÖPEKLERİN YARDIMIYLA 304 KİŞİYİ SAĞ ÇIKARDIK"

Bu manada bölgedeki ilk ihtiyacımız arama ve kurtarma ekipleriydi. Bizim TSK İnsani Yardım Tugayımız var, arama kurtarma timlerimiz var. O timler başta olmak üzere diğer istihkam taburlarımız ile beraber arama kurtarmaya müsait olan timlerimiz var. Bunlar toplam57 tim ediyor. 57 tim süratle deprem bölgesine dağıtıldı. Ve ayrıca biz bununla yetinmeyip, depremin büyüklüğünden dolayı daha önce yapmadığımız şekliyle teknik personelimizden ve işçilerimizden timler oluşturduk. Bunlar da 80 timdi. Bu arada bizim ayrıca köpeklerimiz vardı arkadaşlar. Köpekler devreye girdi. Bunun yanısıra da arkadaşlarımız o köpeklerin yardımıyla toplam 304 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Fakat maalesef 2 bin 250 vatandaşımızın da cenazelerine ulaştılar.

"108 MUTFAKLA, 48 SAHRA FIRINI KURDUK"

Arama kurtarma dışında bölgede hayatın devamı söz konusu. Hayatın devamı konusunda da biz başlangıçtan itibaren 4 milyon 400 bin kumanya dağıttık. Bundan sonra 108 mutfakla, 48 sahra fırını kurduk. Şu anda toplam sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkarma kapasitesine ulaştık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik. Bunları da vatandaşlara dağıttık. Ayrıca da 2 milyon 600 bin ekmek ürettik.

Antakya'daki hasara baktığımızda depremin zararının burada çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Buradaki yoğunlaşmalarımız sonucu 46 mutfak ile 14 fırınımız bu bölgede üretim yapmakta. 83 bin günlük yemek, 130 bin civarında da ekmek çıkarmaktayız."