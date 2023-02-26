Depremde yaralanan can dostlara sıcak yuva aranıyor

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerde yaralanan ve veteriner hekimlerce getirildikleri klinikte tedavileri yapılan hayvanlar, kendilerine açılacak sıcak yuvaları bekliyor.

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerde yaralanan ve veteriner hekimlerce getirildikleri klinikte tedavileri yapılan hayvanlar, kendilerine açılacak sıcak yuvaları bekliyor.

Türk Veteriner Hekimler Birliği, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle büyük yıkımların yaşandığı bölgelere, hayvanların tedavisi ve ilk yardım için veteriner hekimleri gönderdi.

Veteriner hekimler, enkazdan çıkarılan hayvanlara deprem bölgelerinde oluşturulan sahra hastanelerinde ilk müdahaleleri yaptı.

Ardından sahipsiz hayvanlar, daha iyi koşullarda bakımlarının yapılabilmesi amacıyla farklı şehirlerdeki kliniklere gönderildi.

Tedavisi tamamlanan ve sahipleri bulunamayan hayvanların bazıları, bakmak isteyenlere verildi. Ancak birçok hayvana hala yuva aranıyor.

"Günlük 150 hasta hayvan giriş çıkışı oldu"

Hayvanların tedavisi için Antakya'ya giden veteriner hekim Duygu Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afet bölgesinde sahra hastanesi koşullarında müdahalelerde bulundukları hayvanları sonrasında farklı illerdeki hayvan hastaneleri ve kliniklere gönderdiklerini ve günlük yaklaşık 150 hasta hayvan giriş çıkışı olduğunu anlattı.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum örgütleriyle koordineli ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını dile getiren Kahraman, "Onlar kurtardılar, sahra hastanesine getirdiler. Bizler orada ilk müdahalesini yapıp ondan sonra devamlılığını sağladık. Ankara'ya gelen de çok fazla hayvan oldu. Gönüllülerin getirdiği, aracı olduğu hayvanlar Ankara'daki gönüllü özel veteriner kliniklerine dağıtıldı. Onlar sahip çıkarak koruma altına aldı. Şu an tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

Kahraman, tedavisi tamamlanan hayvanların sahiplendirilmesinde izlenen yola ilişkin ise şunları paylaştı:

"Bir kedinin ya da bir köpeğin sahibinin olup olmadığını mikroçip kaydıyla anlayabiliyoruz. Mikroçipi olan hayvanlar sahiplerine ulaşabildiler ama mikroçipsiz olanlar için sosyal medya üzerinden, bazı internet siteleri üzerinden hayvan kayıt bildirimi yapılabiliyor. 'Hayvanımı arıyorum.' ya da 'Bu hayvanı buldum.' bildirimi de yapılabiliyor ve diğer insanlar bunu oradan takip edebiliyorlar. Tabii ki sahibi çıkmaz ise bu hayvanlar bir süre içerisinde en iyi koşullarda onlara en iyi aile olabilecek yerlere sahiplendirilecekler. Oradaki ilk gecemizde yaklaşık 45 kedi, İstanbul'daki gönüllü kliniklere verildi. Ondan sonra sanıyorum barınaktaki yaklaşık 60 köpek oradan transfer edildi. Ben döndükten sonra sahada çalışan diğer ekip arkadaşlarımız da hayvanları oraya alıp müdahalelerini yaptıktan sonra transferlerini sağlamaya çalıştık. Son iki günde de bizlere yaklaşık 50 hayvan ulaştı Ankara'ya."

Depremden hayvanların da etkilendiğini belirten Kahraman, "Bundan sonra topluma çok büyük görev düşüyor. Eğer ki hayvan sahiplenmek isteyen varsa, soru işaretleri olan varsa aslında bir an önce bunu netleştirip bu çocuklara bir yuva olmak lazım. Bütün sorumluluğu alıyorlarsa, bunun bilincindelerse bu tam zamanı. Yaraları ancak bu şekilde birlikte sarabiliriz." dedi.

"Deprem bölgesinden kurtarılan hayvanların veteriner hekimlere muayene ettirilmesi gerekiyor"

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Tan da bölgede hayvanların da insanlar kadar depremden etkilendiğini gördüklerini söyledi.

Depremin özellikle kedi ve köpekler üzerinde psikolojik etkiler oluşturduğunu belirten Tan, hayvanların normal zamanlarda içerisinde olmak istemedikleri kafeslerde mutlu olduklarına şahitlik ettiklerini anlattı.

Tan, şöyle devam etti:

"Öncelikle onlara gerçekten sakin davranılması lazım. Bu evrede agresyon gösteren, tamamen saklanma eğilimi olan, ailesini kaybettiği için yemek ya da içmek istemeyen hayvanlar olabilir. Onlara biraz zaman tanınması gerekiyor. Özellikle deprem bölgesinden kurtarılan hayvanların veteriner hekimlere muayene ettirilmesi gerekiyor. Çünkü birtakım kalıcı ya da geçici hasarlar oluşmuş olabilir. Özellikle hayvan davranışı alanında uzman hekimler var. Bunlardan yardım alınmasını öneriyorum. Eğer ki böyle bir hayvan sahiplendiyseniz biraz doğal akışına bırakarak olabildiğince onlara kendilerini güvende hissettirin."

Tan, çok sayıda ırk köpek sahiplenme talebi aldıklarını ancak melez sokak hayvanlarının da sahiplenilmesi gerektiğini bildirerek, hayvanları sahiplenmek isteyenlere her türlü yardıma açık olduklarını sözlerine ekledi.

İngiliz ekip lideri, enkazdan kurtardığı hayvanları ziyaret etti

Dünyanın dört bir yanında tehlikeli ve zorlu koşullarda bulunan hayvanları güvenli bir yere çıkarmak için çalışan ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan "Breaking The Chains" ekibinin lideri Tom S-N de, kurtardığı bazı hayvanları Ankara'daki özel bir klinikte ziyaret etti.

Depremin üçüncü günü bölgeye geldiğini bildiren S-N, insanlar için arama kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini, ardından hayvanlar için çalışmaya başladıklarını anlattı.

Kurtardıkları hayvanları veteriner hekimlere teslim ettiklerini belirten ve enkazdan ya da hasarlı binalardan kurtardıkları hayvanları burada görmekten mutlu olduğunu dile getiren S-N, "Onları ilk gördüğümüz anda yakalamaya çalıştığımızda çok hırçınlardı ama buraya geldiklerinde şu an daha sakin olduklarını gördüm. O yüzden bu çok harika bir duygu." ifadelerini kullandı.