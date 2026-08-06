Said Bey Sitesi davasında 3 kişiye bilinçli taksir suçlaması

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş 4. Ağır Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili olarak yapı denetim şirketi yetkilileri Sıla Avğın ve Zehra Betül Kayserili ile statik proje ve uygulama denetçisi İsmail Kurt hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan Said Bey Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucunda 46 kişi yaşamını yitirdi.

1'i tutuklu olmak üzere 8 sanığın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı 10 Nisan'daki duruşmada mahkeme, ZBK adlı yapı denetim şirketi hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına ve ek bilirkişi raporu alınmasına karar vermişti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre Başsavcılık, ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilileri Sıla Avğın ve Zehra Betül Kayserili ile binanın inşasında görev alan statik proje ve uygulama denetçisi İsmail Kurt hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Statik proje ve uygulama denetçisi Yaşar Ciğerlioğlu hakkında da vefat etmiş olması nedeniyle takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

3 KİŞİYE "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI...

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mahkeme tarafından yargılama işlemleri devam ederken alınan bilirkişi raporunda, binanın inşası aşamasında Sehay isimli denetim şirketinden sonra görev alan ZBK Yapı Denetim Şirketi'nin, binanın denetimini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapmadığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğu belirtilmiştir. İlgili mahkeme tarafından ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilileri ile binanın inşasında görev alan denetçiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan araştırmada, ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkililerinin Sıla Avğın ve Zehra Betül Kayserili, binanın inşasında görev alan statik proje ve uygulama denetçilerinin de İsmail Kurt ile Yaşar Ciğerlioğlu (vefat) olduğu tespit edilmiştir. Sıla Avğın, Zehra Betül Kayserili ve İsmail Kurt'un ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri görülmüş ise de olayla ilgili yargılama aşamasında alınan bilirkişi raporunda şüphelilere kusur atfedildiği, bu nedenle şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğu değerlendirilmiştir."

İddianamede, "şüphelilerin üstlendikleri görevler ve mesleki bilgileri gereği depremin yol açabileceği sonuçları öngörmeleri gerektiği, buna rağmen yapıyı mevzuata uygun şekilde denetlemeyerek dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettikleri" belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılmasına yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, dosyaya giren son bilirkişi raporunda, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu belirtilen yapı denetim şirketi uygulama denetçisi Mehmet Şen ile kamu görevlileri inşaat teknikerleri Emrehan Abacıoğlu ve Mustafa Kaynar hakkında da iddianame düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA