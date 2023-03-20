Depremde 12 yakınını kaybeden Semir: Şiddeti biraz durulunca hemen kendimizi dışarı attık

HATAY'dan depremlerin ardından Aksaray'a gelip, eşi ve 2 çocuğuyla, hayırseverlerin desteğiyle, eve yerleşen Semir Altın, "Sabah 04.17 sıralarında deprem yavaş başladı. Daha sonra hızını artırdı. Neye uğradığımızı şaşırdık. Şiddeti biraz durulunca hemen kendimizi dışarı attık. Biz şanslıydık ve binamız çökmedi. Antakya'da aynı apartmanda 10 yakınım, üroloji doktoru akrabam Bedi Süner ile hemşire yeğenimi de kaybettik" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde oturan eczacı kalfası Semir Altın, eşi Çiğdem Altın ve 2 çocuğuyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'a geldi. Hayırseverlerin kiraladığı evde kalan aile, yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Depremin 3 günü, Aksaraylı avukat Levent Bozkurt ile eşi doktor İfakat Bozkurt sayesinde, buraya geldiğini belirten Semir Altın, şunları söyledi:

"Uyurken birden sallanmaya başladık ve neye uğradığımız şaşırdık. 2 çocuğumuz da uyuyordu, onları nasıl kaldırdık, onu da daha anlayamadık. Kapıya doğru yürürken, sarsıntıdan sağa ve sola doğru çarpmaya başladık. Elektrikler kesildi, koridorda ayakkabılık devrildi. Oğlum ona çarparak düştü. Onu kaldırarak, kendimizi terliksiz ve çorapsız bir şekilde dışarı attık. Pijamayla sağanağın altında kaldık. Çok korkunç bir gündü. Otobüste beklerken çocuklarımız üşümesin diye çorap ve ayakkabı almak için eve geri dönerken tekrar ikinci bir deprem daha oldu. Tekrar hızlı bir şekilde evden uzaklaştık. Çocuklarımız ise durumu görünce eve gitmeyin size bir şey olacak diye ağlamaya başladılar."