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Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2)

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Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2)

GÖZALTINA ALINDILAREdirne'de, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen ve açığa alınarak haklarında soruşturma başlatılan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 4 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Edirne'de, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen ve açığa alınarak haklarında soruşturma başlatılan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 4 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamayı ihbar olarak değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda Ü.Ç., N.H.Y., N.D. ve L.E.'yi evlerinde yakaladı. Emniyetteki sorguları süren 4 kadının adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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