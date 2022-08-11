Denizli haber! Türkiye'nin Angola ve Güney Afrika büyükelçileri, Türkiye-Afrika ilişkilerini AA'ya değerlendirdi

Türkiye'nin Angola ve Güney Afrika büyükelçileri Türkiye- Afrika ilişkilerinin umut vadettiğini, kıta ve Türkiye arasında birçok fırsatın bulunduğunu söyledi.

13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay ve Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türkiye- Afrika ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Büyükelçi Ay, Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçisi olmanın büyük gurur verici olduğunu belirterek son 20 yılda Türkiye'nin Afrika açılımı politikası sayesinde dostlukların arttığını söyledi.

"Kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ilişkilerimiz son derece iyi ve daha da gelişecek." değerlendirmesinde bulunan Ay, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun Ankara'da düzenlenen Türkiye-Angola İş Forumu'nda Türk iş insanlarını ülkesine davet etmesinin ardından hem küresel hem de Afrika kıtasında tecrübesi olan çok önemli Türk şirketlerinin Angola'da bulunduğunu dile getirdi.

Ay, Türk şirketlerinin Angolalı iş insanlarıyla "kazan-kazan" felsefesiyle hareket ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin Afrika kıtasında açtığı büyükelçiliklerle Afrika'ya yerinde hakim olduğunu vurgulayan Ay, "Sivil toplum kuruluşlarımızın aslında uzun süreden beri olan ilgisi, kalpten kalbe yardımları Afrika'da artık biliniyor. Bizim bazı ülkeler gibi kötü tecrübelerimiz de yok Afrika'da. Öyle olunca çok sıcak, çok yürekten ilişkimiz gelişiyor. Türkiye deyince bizim tarihimizi onlar bizden daha iyi biliyor çünkü bir ilgi var, samimi bir ilgi var. Biz de onu değerlendirip o köprüleri daha sağlamlaştırmak istiyoruz inşallah." dedi.

Ay, Angolalı öğrencilerin Türkiye'ye ilgilerinin büyük olduğunu, Türkiye'de okuyan Angolalı öğrencilerin eğitimlerinin ardından ülkelerine döndüklerini belirterek "Bu hepimizi aşacak geleceğe doğru bir köprü olur, çok başarılı bir şey." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay'ın eşi Özcan Yandım Ay da 8 aydır Angola'da bulunduğunu, Angolalılarla iç içe yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Eşler olarak, oradaki büyükelçi misyon şefi eşleri olarak da bizim orada ufak bir oluşumumuz var. Orada da yardım faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Daha çok eğitim üzerine yani eğitim ve kadınlar üzerine, yani kadına, yani sadece parasal yardım değil bir meslek edindirme. Mesela şimdi işte basit engelli kadınlar için bir proje yaptık. Afrika'yı çok sevdim. Bence çok özel ve çok renkli bir tecrübe."

"Güney Afrika'daki kadınlar özellikle siyasette çok üst mevkilerde"

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Güney Afrika'da bir yılını doldurduğunu öncesinde kıtaya turist olarak bile gitmediğini söyledi.

Güney Afrika'daki ikinci kadın büyükelçi olduğunu belirten Kandaş, "Güney Afrika'dan bahsedersek eğer benim ilk dikkatimi çeken şey; Güney Afrika'daki kadınların özellikle siyasette çok üst mevkilerde bulunması. Çok fazla sayıda kadın milletvekili ve kadın bakan var. Ayrıca şirket sahipleri kadın. Dolayısıyla kadınlar çok söz sahibi. O açıdan Türkiye'nin Güney Afrika'ya kadın büyükelçi göndermesi de bence bir avantaj oluyor. Kadınlar için bence çalışma ortamı çok uygun ve zevkli ve herhangi bir zorlukla açıkçası kadın olmaktan dolayı karşılaşmıyorum." ifadesini kullandı.

"Kıtada çok ciddi varlık gösteriyoruz büyükelçiliklerimiz sayesinde"

Kandaş, Güney Afrika'da kadının önemli rol aldığını, bakanlıklarla görüşmesinde kadın dayanışması sayesinde iş yapmanın daha kolay olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Afrika'da 44 büyükelçiliğinin bulunduğunu hatırlatan Kandaş, "Kıtada çok ciddi varlık gösteriyoruz büyükelçiliklerimiz sayesinde ve büyükelçiliklerin açılması ve bünyelerinde çeşitli müşavirliklerin olması çok çok önemli. Güney Afrika'da bu açıdan ben şanslıyım. Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Türk Hava Yolları, Maarif Vakfının ofisleri var. Dolayısıyla bütün bu koordinasyon ofisleri var. Dolayısıyla Afrikalıların bize bakışı açısından da bu çok önemli çünkü görünürlüğümüz yüksek ve karşılarında birçok alanda özellikle insani yardım ve kalkınma iş birliği alanında veya kültür alanında muhatap buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kandaş, Güney Afrikalı yetkililerin, Türk şirketlerini yatırım için ülkeye davet ettiğini, Güney Afrika'da yatırım yapan şirket sayısını artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye'de yatırım yapan Güney Afrika şirketleri de yani en son bildiğim rakam altmış altıydı. Bu şirket sayısını da artırmak istiyoruz. Tabii ticaret de ayrı bir konu. Ticareti de artırmak için uğraşıyoruz." diyen Kandaş, iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri de geliştirmek istediklerini dile getirdi.