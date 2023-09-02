Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
KAZAYA 7 ARAÇ KARIŞTI
Kazada, saat 20.45 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla turundan Afyon'un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan otobüs, ilçe minibüsü ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
YARALILAR YOLA SAVRULDU
Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi.