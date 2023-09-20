Denizli'de silajlık mısır hasadı sürüyor

DENİZLİ - Denizli'nin 17 ilçesinde 4 bin 434 üreticiye yüzde 50 hibe ile dağıtılan ve toplam 53 bin 400 dekar alanda toprakla buluşan silajlık mısırların hasadı devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan proje çerçevesinde, 17 ilçede 4 bin 434 üreticiye yüzde 50 hibe ile dağıtılan ve toplam 53 bin 400 dekar alanda toprakla buluşan silajlık mısırlar hasat edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan proje çerçevesinde Merkezefendi İlçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde Silajlık Mısır tarla günü düzenlendi. Tarla gününde açılış konuşmasını yapan Biotek Tohumculuk'tan Abdullah Akan; Yerli ve Milli olarak ürettikleri silajlık mısır tohumu ile gurur duyduklarını kaydederek, proje için Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar yaptığı konuşmada, "Gıdanın her geçen gün önemini artık biliyoruz, tartışmıyoruz bile. Ülkemizde süt üretiminin yüzde 90'ı, et üretiminin de yüzde 68'inin sığır cinsi hayvanlardan elde edildiğini düşünürsek ve bunların kaba yem ihtiyaçlarının büyük bir kısmının da silajlık mısır tarzı ürünlerden karşılandığını öngördüğümüzde, yapılan projenin ne kadar önemli bir proje olduğunu görebiliyoruz. Biz dünyaya baktığımızda 800 milyon civarı aç insan olduğunu görüyoruz. Bunun çözümü için hızlı bir şekilde, projelerle tarımsal üretimin ve gıda üretiminin arttırılması gerektiğini biliyoruz. Süreç içerisinde baktığımızda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak değişik finans kaynaklarından, değişik projeler üreterek çiftçimizin daha fazla üretmesini, daha fazla arzını yapmasını hedefliyoruz. Bugün burada olduğumuz projede 8 bin 900 torba silajlık mısır tohumu Denizli'de şartları tutan üretim yapan tüm üreticilerimize dağıtıldı. Buradan şunu söyleyebilirim. Üreticilerimizin şahsında sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Denizli'de kim mısır üretmek istiyorum diyorsa Büyükşehir Belediyesi olarak bu maliyetin altına girdi, ben silajlık mısır üretmek istiyorum diyen tüm çiftçilerimizin talepleri karşılandı" dedi.

Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ise pandemi ve savaştan dolayı gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirterek, "Bu önemli proje için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Tarım Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan üretimin öneminden bahsederek; "Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Ne kadar ihtiyacımızı karşılarsak o kadar bağımsızız. Onun için özelikle tarım ve hayvancılık, olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu noktada siz değerli çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin bu ülkeye çok büyük katkıları var. Yaptığınız üretimden dolayı, ülkemize vermiş olduğunuz güçten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanı sizsiniz. Bizler sizin bu yürüyüşünüze güç katmak ve kolaylaştırmak için en üst seviyede destek vermeye gayret ediyoruz. Üreten insanlarımıza bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak 50'nin üzerinde proje ile destek verdik." Tohumdan tarımsal sulamaya, damızlık koç ve tekeden makine ekipman desteğine üreticinin neye ihtiyacı varsa karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin kaba yem ihtiyacını karşılayabilmeleri için desteklediğimiz silajlık mısır tohumlarından çok bereketli ürünler elde edildi. Ürünler bereketli olduğu zaman biz çok mutlu oluyoruz. Yaptığımız iş amacına ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar çiftçi Ragıp Canbay'ın tarlasına giderek silajlık mısır hasadına katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çiftçi Canbay ve ailesine bereketli hasatlar dileyip traktörün direksiyonuna geçerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile geçen mart ayında hayvan yetiştiricilerinin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılaması için silajlık mısır tohumu destek projesi hayata geçirildi. Yüzde 50 hibe destek projesi ile 17 ilçede 4 bin 434 üreticiye 125 bin kg silajlık mısır tohumu dağıtıldı. 53 bin 400 dekar alanda toprakla buluşan silajlık mısır ile yaklaşık 267 bin ton kaba yem üretiminin gerçekleşmesi bekleniyor.