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Denizli'de Görev Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Denizli'de Görev Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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Sümer Mahallesi'nde devriye görevi sırasında rahatsızlanan 44 yaşındaki polis memuru Serdar Gülcan, aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Gülcan için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

Denizli'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru Serdar Gülcan hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Serdar Gülcan (44), dün akşam Sümer Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aort damarı yırtıldığı belirlenen Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gülcan için emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gülcan'ın babası İsmet, annesi Şennur, eşi Esra, çocukları Ertuğrul, Ömer Eymen Gülcan'ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve meslektaşları katıldı.

Gülcan'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine gönderildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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