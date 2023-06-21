Denizli'de Eşi Aldattığı İçin Öldürdüğünü İddia Eden Sanık Duruşmada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u boğazını sıkıp bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun, duruşmada eşini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç. ise Ummuhan Zerrin Uygun ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadıklarını ifade etti. Sanık Sinan Uygun, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) boğazını eşarbıyla sıkıp, bıçaklayarak öldüren Sinan Uygun (41) duruşma salonuna getirildiğinde çiftin kızları İrem Uygun (21), 'Katil' diye bağırdı. Genç kız dışarı çıkarılırken, sanık Uygun, duruşmada eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç. ise Ummuhan Zerrin Uygun ile 5 yıl gönül ilişkisi yaşadıklarını ifade etti.

Olay, 24 Ocak'ta Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sinan Uygun, iddiaya göre, evde içki içtikten sonra 2 çocuğunun annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan Uygun, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini eşarpla sıkıp, boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ummuhan Zerrin Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sinan Uygun, gözaltına alındı.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Sinan Uygun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.