Deniz Harp Okulu 250. yılını kutladı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 18 Kasım 1773 yılında kurulan Deniz Harp Okulu, kuruluşunun 250'nci yılını Heybeliada'da düzenlenen törenle kutladı. Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu (DHO) Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Deniz Harp Okulu komutanları ve öğrencileri ile Deniz Harp Okulu'nun eski dönem mezunları katıldı. Vapurla Heybeliada'ya yaklaşan mezunları, TCG Anadolu gemi mürettebatı çimariva selamıyla selamladı. Tören öncesi katılımcıları selamlayan helikopterler, TCG Anadolu gemisi üzerine iniş yaptı. Deniz Harp Okulu öğrenci alayı, geçit töreninde, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu selamladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun devre arkadaşlarının bulunduğu emekli subaylardan oluşan manga da törende geçişi yaptı.

HEYBELİADA AÇIKLARINDA TCG İSTANBUL REHBERLİĞİNDE GEÇİŞ TÖRENİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ancak bayrak çekilen ilk milli fırkateyn TCG İstanbul'nun rehberliğinde, denizde tören geçişi yapıldı. "Nizam Heybeliada" adı verilen geçiş düzeninde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Gemiler, Deniz Harp Okulu bahçesinden töreni izleyen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na çimariva selamında bulundu. Geçiş sonrası katılımcılar harp okulu içerisinde sergilenen yerli silahları inceledi. Törenin geri kalanı, konferans salonunda gerçekleştirildi. Salonda konuşmaların arından Deniz Harp Okulu öğrenci korosunun seslendirdiği şarkılar dinlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, olumsuzsuz hava şartlarına rağmen 250'nci yıl kutlamalarına katılan okulun eski mezunlarına teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı.

"DHO DONANMAMIZIN ANA SUBAY KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu (DHO) Komutanı Tümamiral Ramazan Özoğul, okulun tarihçesinden ve eğitim sürecinden bahsederek, "Deniz Harp Okulu geçmişten aldığı güçle 250 yıldır donanmamızın ana subay kaynağı olmaya devam etmektedir. Gelecekte de aziz milletimizin emrinde ülkemizin savunmasında şanla ve gururla görev yapmaya devam edeceklerdir" dedi.

"KADIN SUBAY OLARAK AMİRAL RÜTBESİNE ULAŞMIŞ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat, "Mezun olmaktan her zaman gurur duyduğum Deniz Harp Okulu'nun 250'nci yıl dönümüne tarih önünde tanıklık ettiğim için kendime ayrıca çok şanslı hissediyorum. Biliyorsunuz 20 gün önce cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladık. ve hemen arkasından da böyle anlamlı bir güne bir kadın subay olarak amiral rütbesine ulaşmış olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Bunun hem mutluluğuna hem gururunu hem de benden sonraki genç subaylarımıza, bayan subaylarımıza, Deniz Harp Okulu'ndaki bayan öğrencilerimize ayrıca şu anda henüz kariyer seçme aşamasında bulunan genç kızlarımıza bir rol model olmanın da sorumluluğunu hissediyorum. Hepimizin 250. yıl dönümü kutlu olsun diyorum. Aslında her zaman şunu diyorum ben harp okuluna girdiğim yıl, mezun olduğum yıl itibariyle bu rütbeye ilk önce ulaşan bayan amiral oldum. Ancak şu anda zaten Deniz Kuvvetlerimizde pek çok önemli görevi icra eden bir sürü bayan subayımız var ve ileride de bu amirallik görevinin devamının geleceğini düşünüyorum. Şu anda biraz önce belirttiğim gibi pek çok önemli görevde bayan subaylarımız örneğin ben harp okulunda öğrenci olduğum dönemi hatırlıyorum. Deniz Harp Okulu'nda Kurmay Başkanlığı ulaşılmaz bir kişiydi bizim için. Şu anda bu görevimizi burada gördüğünüz gibi Aslı albayımız icra ediyor. Bir kadın subay. Keza pek çok yerde, kuvvetimizde, donanmamızda, gemilerimizde pek çok önemli görevi bayan subaylarımız icra ediyor. Bunun da devamının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"KENDİMİZİ GELİŞTİREBİLECEĞİMİZ BİRÇOK İMKANA SAHİBİZ"

DHO 4. Sınıf öğrencisi Ayça Akçadağ, "Deniz subaylığının şanlı ve onurlu bir meslek olduğunu düşündüğüm için Deniz Harp Okulu'na geldim. Deniz Harp Okulu'nda kendimizi geliştirebileceğimiz birçok imkana sahibiz. İleri düzeyde İngilizce eğitimi, uluslararası düzeyde mühendislik eğitimi ve bir deniz subayının alması gereken bütün eğitimleri almaktayız. Birçok spor dalını deneyimliyoruz. Ben şu an halihazırda tenis takımındayım. Tenis takımıyla birlikte okulumu birçok turnuvada temsil etmekteyim. Benim şu anki ilk hedefim donanmamızın en yeni gemilerinden olan TCG İstanbul'un personellerinden birisi olmak istiyorum. ve en büyük hedefim de bir kadın subay olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak istiyorum. Bu şanlı yuvaya sizleri de yeni gelecek arkadaşlarımızla aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.