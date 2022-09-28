Demirtaş'ın Avukatları, Soylu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacaklarını Açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Mersin’deki polisevine saldırının ardından Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukatların açıklamasında, “Bulunduğu makamın ve içinde yer aldığı partinin yetki ve nüfuz alanının konforunu kullanan Süleyman Soylu, bu hukuk dışı yaklaşımları ile halen yargılaması devam eden ve masumiyet karinesi altında olan müvekkilimizin yargısal sürecine açıkça müdahale etmektedir” denildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Mersin'deki polisevine saldırının ardından Demirtaş hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Avukatların açıklamasında, "Bulunduğu makamın ve içinde yer aldığı partinin yetki ve nüfuz alanının konforunu kullanan Süleyman Soylu, bu hukuk dışı yaklaşımları ile halen yargılaması devam eden ve masumiyet karinesi altında olan müvekkilimizin yargısal sürecine açıkça müdahale etmektedir" denildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine önceki gün yapılan silahlı saldırının ardından Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş'ı hedef alarak sosyal medya hesabından "Katil Demirtaş. Daha geçen hafta terörist başını öven, 6- 8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı' (!) kınamış. O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır" paylaşımında bulundu.

Demirtaş Savunma Grubu, Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Avukatların açıklamasında, şöyle dendi:

"SOYLU, HALKA HAKARET ETMEYE YELTENMİŞTİR: Şiddeti kınayan bu barışçıl açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sayın Demirtaş'ın açıklamasının görselini de ekleyerek 'Katil Demirtaş!', '6- 8 Ekim'in faili', 'o kadar iğrenç ve aşağılıksın ki' ifadelerinin yer aldığı bir tweet atmış, kendince müvekkilimizi saldırının müşterek faili olarak itham etmiştir. Müvekkilimiz Sayın Demirtaş'ın bu açıklamaya karşı gösterdiği tepki sonrasında ise Soylu, müvekkilimizi 'sarı torba' göndermesi ile açıkça tehdit etmiştir. Süleyman Soylu'nun hakaret ve tehdit etmeye yeltendiği Sayın Demirtaş, herhangi biri değildir. Gerek HDP Eş Genel Başkanı olarak, gerekse de HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği seçimlerde milyonlarca oy almış, bu yönüyle milyonlarca kişiyi temsil eden bir kişidir. Dolayısıyla Süleyman Soylu, halka hakaret etmeye yeltenmiştir. Halka hakaret ve barışçıl çağrılarda bulunan siyasetçileri tehdit ederek toplumsal sorunların siyasetle çözülmesi çabalarını sabote etmektedir.

TEHDİTLERİ AÇIKÇA SUÇTUR: HDP ve Sayın Demirtaş'a oy veren yurttaşların da vergilerinden maaş alan, devletin kendisine verdiği olanakları kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, şiddeti kınayan Sayın Demirtaş'a yönelik hakaret ve tehditleri açıkça suçtur. Bulunduğu makamın ve içinde yer aldığı partinin yetki ve nüfuz alanının konforunu kullanan Süleyman Soylu, bu hukuk dışı yaklaşımları ile halen yargılaması devam eden ve masumiyet karinesi altında olan müvekkilimizin yargısal sürecine açıkça müdahale etmektedir. Süleyman Soylu ile Soylu'nun tweetlerini retweet eden, hakaret ve tehditlerine katılıp yorum yazan, hakaret içerikli tweeti alıntı yaparak paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve haklarında tazminat davaları açılacağını belirtmek isteriz."