Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı "ortak aday" çağrısına HDP'den veto: Kendi adayımızı çıkaracağız
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı "ortak aday" çağrısına HDP'den veto geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan HDP Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Garo Paylan kendi adaylarıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından muhalefete ortak aday çağrısı yapmıştı.Demirtaş, "Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı. Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda! Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi, ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Demirtaş'ın ortak aday çağrısına HDP'den yanıt geldi. Oda TV'ye konuşan HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve HDP milletvekili Garo Paylan, Demirtaş'ın önerisini veto etti.
Saruhan Oluç, konuyla ilgili açıklamayı Eş Genel Başkanlarının yaptığını belirterek HDP'nin aday çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Saruhan Oluç, HDP ile Demirtaş arasında bir sorun olmadığını söyledi.
Meral Danış Beştaş ise adayla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Gündemimizde Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir adayı toplumla buluşturmak var" diye konuştu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan müzakere kapısının kapanmadığını vurgulayarak, "Kendi adayımızı çıkaracağız. Müzakere için de kapının açık olduğunu söyledik. Bizimle açık şeffaf bir şekilde müzakere edilmediği sürece kendi adayımızla yola devam edeceğiz. Ama müzakere kapısını da kapatmış değiliz. Ortak adayla gitme seçeneği için kapı kapatılmış değil bununla ilgili bir irade koyulmuyor" dedi.