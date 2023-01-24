Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı "ortak aday" çağrısına HDP'den veto: Kendi adayımızı çıkaracağız

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından muhalefete ortak aday çağrısı yapmıştı.Demirtaş, "Üç yıldır demokrasi ittifakı olsun diye çırpınıp durduk, olmasın diye muhalefet dahil herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Halk demokrasi ittifakını yoksullaşarak kurdu, partiler ne yazık ki kuramadı. Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda! Neyse ki bu seçimi siyasetçiler değil, halk kazanacak. Ya tam demokrasi, ya mutlak diktatörlük. Kendi gücünüze güvenin, inanın ve dört ay boyunca enerjiyle çalışın. Kesinlikle kazanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'A HDP'DEN VETO

Demirtaş'ın ortak aday çağrısına HDP'den yanıt geldi. Oda TV'ye konuşan HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve HDP milletvekili Garo Paylan, Demirtaş'ın önerisini veto etti.

"DEMİRTAŞ'LA ARAMIZDA SORUN YOK"

Saruhan Oluç, konuyla ilgili açıklamayı Eş Genel Başkanlarının yaptığını belirterek HDP'nin aday çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Saruhan Oluç, HDP ile Demirtaş arasında bir sorun olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN TAMAMINI KAPSAYACAK BİR ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Meral Danış Beştaş ise adayla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Gündemimizde Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir adayı toplumla buluşturmak var" diye konuştu.

"KENDİ ADAYIMIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan müzakere kapısının kapanmadığını vurgulayarak, "Kendi adayımızı çıkaracağız. Müzakere için de kapının açık olduğunu söyledik. Bizimle açık şeffaf bir şekilde müzakere edilmediği sürece kendi adayımızla yola devam edeceğiz. Ama müzakere kapısını da kapatmış değiliz. Ortak adayla gitme seçeneği için kapı kapatılmış değil bununla ilgili bir irade koyulmuyor" dedi.