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DEM Parti'den Kobani kararlarına tepki! Adana, Diyarbakır ve İstanbul için miting çağrısı yaptılar

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Kobani davasında mahkemenin verdiği kararlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İlk etapta yarın 'herkes için demokrasi' diyerek Adana'da saat 17.00, Diyarbakır'da saat 16.00 ve İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda saat 17.00'de bir araya geliyoruz. Hep birlikte ses çıkarmazsak bizi çok daha zorlu günler bekler" dedi. Doğan'ın Kobani Davası kararları sonrası 14 ilde eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına rağmen böyle bir çağrı yapması dikkat çekti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan partinin bugün yapılan MYK toplantısının ardından Kobani Davası'nda çıkan kararlarla ilgili değerlendirmede bulundu. 3 il için eylem çağrısında bulunan Doğan, "İlk etapta yarın 'herkes için demokrasi' diyerek Adana'da saat 17.00, Diyarbakır'da saat 16.00 ve İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda saat 17.00'de bir araya geliyoruz. Hep birlikte ses çıkarmazsak bizi çok daha zorlu günler bekler. Bu buluşmalara, eşitlik ve özgürlük talebi olan herkesi davet ediyoruz. Bu buluşmalar sürecek. Bizim için bu dava yeni bir mücadele kavşağı" dedi.

"AÇIKLAMALARIMIZ KAMUOYUNDA YETERİNCE YER BULMADI"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda çıkan kararlara ilişkin konuştu. Davanın başından beri Kobani Davasıyla ilgili parti olarak yaptıkları açıklamaların kamuoyunda yeteri kadar yer bulmadığını söyleyen Doğan, mahkemenin verdiği kararların hiçbir hukuki karşılığı olmadığını belirterek "Böyle bir ortamda nasıl bir yumuşama ve normalleşmeden bahsedebiliriz?" dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİN İNTİKAMI ALINIYOR"

Doğan kararların ardından iktidar yetkililerin yaptığı paylaşımların da davanın siyasi saiklerle sürdürüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi. "Bir partinin siyaset yapması felsefesi yargılanıyor, çözüm sürecinin intikamı alınıyor" diyen Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti; "Buraya varırken muhalefet daha bir arada, daha birleşik bir mücadele verseydi bugün HDP'li siyasetçiler içeride olur muydu diye düşünmeye bütün kamuoyunu davet ediyoruz. Bu siyasetçileri bu kadar sene içeride rehin tutamayacak tek güç bizim dayanışma gücümüzdür. Yüksekdağ ve Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacak tek güç, herkes için eşitlik ve özgürlük mücadelesini yükseltmektir. Tanımamak, mücadeleyle ve yan yana gelişleri artırmakla olur. Gültan Kışanak'ın da söylediği gibi özgürlük, adalet ve demokrasiyle ihtiyaç var. Bunun sağlamak için de yıllardır haksız hukuksuz biçimde içeride tutulan herkesin hapishanelerden çıkarılması gerekiyor. Aksi halde normalleşmeden, yumuşamadan bahsetmemiz mümkün olamaz.

3 İLDE HALK BULUŞMASI ÇAĞRISI

İlk etapta yarın 'herkes için demokrasi' diyerek Adana'da saat 17.00, Diyarbakır'da saat 16.00 ve İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda saat 17.00'de bir araya geliyoruz. Gezi'den Can Atalay'a hep birlikte ses çıkarmazsak bizi çok daha zorlu günler bekler. Bu buluşmalara, eşitlik ve özgürlük talebi olan herkesi davet ediyoruz. Bu buluşmalar sürecek. Bizim için bu dava yeni bir mücadele kavşağı."

14 İLDE EYLEM VE ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTI

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasıyla ilgili kararların açıklanması sonrasında Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Batman, Siirt, Bingöl, Ağrı, Şırnak, Muş, Hakkari, Adana, Kars ve İzmir'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere yasak getirilmişti. Van'da ise karardan bir gün önce dört gün süreyle kentte etkinlikler yasaklanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Kobani Davası Ayşegül Doğan Diyarbakır DEM Parti Demokrasi Esenyurt İstanbul Kobani Adana Ağrı Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

HALİS ER:

tatlı şey boyundan büyük işlere kalkışma bizim sabrımızı taşırma silivri soğuk

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HALİS ER:

yiyosa gelin bakalım size neler yapacağız azınlıklara ülke içinde ülke kurdurmayız boşuna heveslenmeyin gerekirse hepinizi yok ederiz kaşınmayın

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Mustafa Kocak:

30 yıl hapis cezasıda bu istiyor galiba?

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5
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Sadık:

Kandilden talimat aldılar gene uslanmıyorlar ,ortalığı karıştıracaklar.

21
5
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Hüseyin Civelek:

Bunlara türkçe konuşmayı yasaklamak gerek

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4
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Ercan Sevinc:

Polisimiz askerimiz cevabını verir gerekirse bizde hazırız cevap vermeye bu ülke yi asla boldurmeyecegiz

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5
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