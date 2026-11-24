(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen Parlamento Kadın Grup Toplantısı'nda, "Sadece Ekim ayında 20 kadın erkekler tarafından katledildi, 39 kadının ölümü şüpheli. 2026'nın ilk 10 ayında 245 kadın katledilmiş. Artık bunun adı kadın kırımıdır" dedi. "Çerçeve yasanın" gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, "Sürecin baş müzakerecisi olan Sayın Öcalan'ın statüsü yasal olarak tanımlanmalı. Sayın Öcalan'ın koordinatörlüğünde kurulacak olan Barış ve Siyasal Açılım Komisyonu'nun bir an önce artık adaya gitmesi ve çalışmaların bir an önce başlaması gerekiyor" diye konuştu.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Parlamento Kadın Grup Toplantısı düzenledi. Grup toplantısı öncesinde sıralara Rojin Kabaiş, Rojwelat Kızmaz, Gülistan Doku, Evin Zapsu, Newroz Bozkurt'un fotoğrafları konuldu. Kürsüde ise "Şiddete isyanımız özgür ve eşit yaşamda ısrarımız var" dövizi Arapça, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice olarak yer aldı. Salonda günün anlamına özel bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaynak: ANKA