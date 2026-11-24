DEM'li Hatimoğulları TBMM'de 2026'nın ilk 10 ayında 245 kadının katledildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'deki toplantıda 2026'nın ilk 10 ayında şüpheli ölümler hariç 245 kadının katledildiğini belirterek bunu 'kadın kırımı' olarak nitelendirdi. Hatimoğulları, çerçeve yasanın gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.
(TBMM) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen Parlamento Kadın Grup Toplantısı'nda, "Sadece Ekim ayında 20 kadın erkekler tarafından katledildi, 39 kadının ölümü şüpheli. 2026'nın ilk 10 ayında 245 kadın katledilmiş. Artık bunun adı kadın kırımıdır" dedi. "Çerçeve yasanın" gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, "Sürecin baş müzakerecisi olan Sayın Öcalan'ın statüsü yasal olarak tanımlanmalı. Sayın Öcalan'ın koordinatörlüğünde kurulacak olan Barış ve Siyasal Açılım Komisyonu'nun bir an önce artık adaya gitmesi ve çalışmaların bir an önce başlaması gerekiyor" diye konuştu.
Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Parlamento Kadın Grup Toplantısı düzenledi. Grup toplantısı öncesinde sıralara Rojin Kabaiş, Rojwelat Kızmaz, Gülistan Doku, Evin Zapsu, Newroz Bozkurt'un fotoğrafları konuldu. Kürsüde ise "Şiddete isyanımız özgür ve eşit yaşamda ısrarımız var" dövizi Arapça, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice olarak yer aldı. Salonda günün anlamına özel bir sinevizyon gösterimi yapıldı.
Hatimoğulları, konuşmasına "erkek devlet şiddeti tarafından katledilen kadınları" anarak başladı. Sakine Cansız, Seve Demir, Nagihan Akarsel, Deniz Poyraz ve Kader Ortakaya'yı saygı ve minnetle andığını belirten Hatimoğulları, bir yıl önce yaşamını yitiren çalışma arkadaşları Dilan Karaman'ı da özlemle andı. Dilovası'nda parfüm fabrikasında ihmaller sonucunda meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybeden çocuk işçileri ve kadınları da anan Hatimoğulları, Suriye'de Alevi kadınlara yönelik katliam, kaçırma, şiddet ve işkencelerin devam ettiğini söyledi.
Rojavalı kadınların Suriye'nin yeni anayasasında kadınların kimliğinin, dilinin ve varlığının tanınması, kamusal yaşama resmen katılabilmesi için mücadele ettiğini belirten Hatimoğulları, Şengal'de kayıp Ezidi kadınların akıbetinin açığa çıkarılması için yürütülen mücadeleye de değindi. Hatimoğulları, "Onlarca fermana rağmen özgür ve eşit yaşamı Şengal'de inşa eden Ezidi kadınların direnişini buradan bir kez daha selamlıyorum. Kayıp Ezidi kadınlar için verilen mücadele bizlerin de burada mücadelesidir" dedi.
Hatimoğulları, "Ailem Güvende" adı altında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Janset Kalan ve Nedime Erdoğan ile tüm LGBTİ+ tutsaklara selam gönderdi. Figen Yüksekdağ, Leyla Güven, Ayşe Gökkan ve Deniz Aktaş şahsında hapishanelerde bulunan kadınlara da selamlarını iletti.
"KADINLARI KORUMAYAN BİR DÜZENİ AİLE POLİTİKASI DİYE ÖNÜMÜZE KOYAMAZSINIZ"
İktidarın kadın politikasını eleştiren Hatimoğulları, "İktidar kadınların nasıl yaşayacağına, nasıl giyineceğine, yoldan nasıl yürüyeceğine, kahkaha atıp atmamasına, bütün bunlara karışıyor. Aileyi koruma gerekçesiyle 2025'i aile yılı ilan ettiler, yetmedi, 'Aile on yılı' dediler. Allah aşkına ben buradan bir kez daha soruyorum: Siz kimi ve neyi koruyorsunuz? Ne koruyorsunuz? Kadınlar şiddetin alasını görüyor. Kadınlar her gün katlediliyor. Kadınlar her gün şiddet görüyor. Ev içinde şiddet görüyor, iş yerinde şiddet görüyor, sokakta şiddet görüyor" dedi.
Kadınların sokakta yürüdükleri, parkta spor yaptıkları veya kıyafetleri beğenilmediği için erkekler tarafından darbedilebildiğini söyleyen Hatimoğulları, "Bu iktidarın bu uzun iktidar döneminde Türkiye'ye bıraktığı kötü miraslardan biri bu. 'Ailen birdir, sever de döver, öldürür de canı çekerse ama sesini çıkarmayacaksın. Dizini kıracaksın, evde oturacaksın.' Ve ondan sonra diyeceksiniz ki: 'Biz kadını koruyoruz, aileyi koruyoruz.' Buradan iktidara sesleniyorum: Kadınları korumayan, şiddet faillerini cesaretlendiren bir düzeni aile politikası diye önümüze koyamazsınız" ifadelerini kullandı.
"Ailem Güvende" operasyonlarıyla kadınların, LGBTİ+'ların ve hak savunucularının örgütlenme ve dayanışma alanlarının hedef alınamayacağını belirten Hatimoğulları, "Kadınların yan yana geldiği, birbirine destek olduğu, haklarını savunduğu alanları kriminalize edemezsiniz" dedi.
"GÜLİSTAN DOKU NEREDE, ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?"
Kadınların neden kaybolduğunu, neden öldürüldüğünü ve cinayet dosyalarının neden aydınlatılmadığını soran Hatimoğulları, "Yıllardır burada kadın hareketi ve aileler soruyor: Gülistan Doku nerede? Rojin Kabaiş'e ne oldu? Rojwelat Kızmaz'ın ölümünün üzerindeki karanlık sis perdesi neden aydınlatılmıyor? İpek Er'in ölümünden sorumlu olanların hesap vermesi için daha ne bekleniyor? Musa Orhan neden beraat etti? Narin Güran'a ne oldu? Bütün bu soruların yanıtını bekliyoruz. Anneler, babalar, kardeşler, kadınlar gerçeğin açığa çıkarılması için mücadele yürütüyor. Ama karşılaştıkları şey nedir? Kocaman bir hiçlik. Bu iktidar hiçlik sunuyor bu ailelere. Ama biz bunu değiştireceğiz. Şu bilinsin ki biz bütün bu dosyaların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.
Hatimoğulları, kadın cinayetlerine ilişkin verileri de paylaşarak "Sadece Ekim ayında 20 kadın erkekler tarafından katledildi. 39 kadının ölümü şüpheli. 2026'nın ilk 10 ayında 245 kadın katledilmiş. Şüpheli ölümler hariç. Artık bunun adı kadın kırımıdır" dedi. Devletin görevinin yaşam hakkını güvence altına almak olduğunu söyleyen Hatimoğulları, şöyle konuştu:
"Biz kadınlar hayatlarımızı sizin aile politikalarınıza, erkek egemen düzeninize asla teslim etmeyeceğiz. Ve buradan bir kez daha şunu söylüyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden de, 6284 sayılı kanundan da, nafaka hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınların yaşamını güvence altına almak yerine haklarını budamaya çalışan bu düzeni, bu yönetim biçimini asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Haklarımızdan da, hayatlarımızdan da, geleceğimizden de asla vazgeçmeyeceğiz."
"KADIN BAŞINA GÜNDE 70 KURUŞ DÜŞÜYOR"
TBMM'de 2027 yılı bütçe görüşmelerinin sürdüğünü anımsatan Hatimoğulları, kadınların bütçede yer almadığını savunarak kadınlar için bütçeden pay istedi. Dem Parti'nin haftalardır "Ekmek, Barış, Adalet" kampanyasını sürdürdüğünü belirten Hatimoğulları, Kızıltepe'de çiftçiler ve üreticilerle bir araya geldiğini söyledi.
Toplumun yoksul olduğunu, kadınların ise yoksulluğu daha ağır yaşadığını ifade eden Hatimoğulları, bütçede aileye yaklaşık 30 milyar lira, kadının güçlenmesine ise yaklaşık 11 milyar lira ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Kadın başına günde, bu rakamı lütfen dikkatle dinleyin, kadın başına 70 kuruş düşüyor, 70 kuruş. Harca harca bitmez. Bu fon sürecinde o kadar büyük rakamlar uçuştu ki inanın iktisatçılar, ekonomistler bile rakamları söylerken şaşırıyor. O yüzden 70 kuruşun altını çiziyorum. Foncuların çaldığı 70 milyon dolar, 70 milyar dolar, milyar dolar değil. 70 kuruş kadına gördükleri, uygun gördükleri bu."
Eşi vefat etmiş, sosyal güvencesi ve yeterli geliri bulunmayan kadınlara aylık 2 bin lira destek verildiğini belirten Hatimoğulları, "Bir kadın, bir insan bu parayla geçinebilir mi arkadaşlar? 2 bin TL. Pazara çıktığınızda zaten 2 bin TL dört nüfuslu bir ailenin bir haftalık sebzesini, meyvesini dahi almıyor artık. Bu kadar hayat pahalı ve siz bu 2 bin TL'nin gerçekten utanmadan, sıkılmadan propagandasını yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Dem Parti Kadın Meclisi tarafından 26 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Kadın Bütçe Çalıştayı'na da değinen Hatimoğulları, kadınların evde ve iş yaşamında karşılaştıkları sorunların ortaklaştığını söyledi. Kadınların ücretli işlerinin yanı sıra çocuk ve hasta bakımı ile ev işlerini de üstlendiğini belirten Hatimoğulları, güvencesiz, sigortasız ve düşük ücretli çalışma koşulları ile mobbingin kadınların karşılaştığı sorunlar arasında olduğunu ifade etti.
"KADIN BAKANLIĞI KURULMALI"
Kadınların taleplerinin hayata geçirilmesi için siyasal ve toplumsal örgütlülüğün güçlendirilmesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, Dem Parti'nin kadınları her alanda gören bir bütçe yaklaşımını savunduğunu söyledi. Her bakanlığın bütçesinde kadınlara özgü başlıklar ve kalemler açılması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, Kadın Bakanlığı kurulmasını istedi. Kadınların sadaka değil, ekonomik bağımsızlık istediğini vurgulayan Hatimoğulları, taleplerini şöyle sıraladı:
"Güvenceli iş, eşit işe eşit ücret, ücretsiz kreş, sosyal güvence... Kadınların omuzlarındaki bakım yükünün kamusal bir şekilde çözülmesini istiyor. Engelli kadınların aileden bağımsız yaşama hakkı güvence altına alınmalı. Kenti kullanma, kendini ifade etme ve kamusal hizmetlere bağımsız erişim hakkı sağlanmalı. Göçmen kadınların sağlık, barınma ve sosyal hizmetlere erişimi sağlanmalı, güvence altına alınmalı. Bütçe barışa hizmet etmeli, barışa. 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni konuştuğumuz bu günlerde barışı görmeyen bir bütçeyi asla kabul etmeyiz."
"HASTA TUTSAKLAR BİR DAKİKA DAHİ HAPİSHANELERDE TUTULMAMALI"
Adalet Bakanlığı önünde ailelerin ve kurumların nöbet tuttuğunu hatırlatan Hatimoğulları, bu ailelerin temsilcilerinin de grup toplantısına katıldığını söyledi. Üç gün önce aileleri ziyaret ettiğini ve sağanak yağış altında nöbet tuttuklarını anlatan Hatimoğulları, annenin kendisine "Barış süreci diyorlar ama çocuklarımız hasta, mapustalar, çıkarılmıyorlar. Başımıza yağmur değil, taş da yağsa biz sonuç alana kadar Adalet Bakanlığı'nın önünden ayrılmayacağız" dediğini belirtti.
İktidarın ve Adalet Bakanlığı'nın ailelerin taleplerini duyması gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, "Hasta tutsaklar amasız, fakatsız bir dakika dahi hapishanelerde tutulmamalı. İdare ve gözlem kurulları tarafından keyfi bir şekilde gerçekleştirilen infaz yakmalar derhal durdurulmalı. Hasta mahpusları ölüme terk edemezsiniz, buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Kadınların barış mücadelesinin özgürlük mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Hatimoğulları, 50 yıldır süren çatışmaların en ağır bedelini kadınların ödediğini ifade etti. Barışın toplumsallaşması ve kalıcılaşması için kadınların yol haritası üzerinde çalıştığını belirten Hatimoğulları, farklı kimliklerden, inançlardan, örgütlerden, siyasi yapılardan ve feministlerden kadınların bir araya gelerek "Barışa İhtiyacım Var" inisiyatifini kurduğunu söyledi.
Kadınların barış sürecinin kurucu öznesi ve iradesi olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, sürecin ilerlemesi için Milli Güvenlik Kurulu'nun en kısa zamanda toplanması ve çerçeve yasanın hayata geçirilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini savundu.
Hatimoğulları, "Artık teyit, tespit engeli ortadan kalkmalı. Artık Milli Güvenlik Kurulu en kısa zamanda toplantısını yapmalı ve çerçeve yasanın hayata geçmesi için önündeki engeli kaldırmalı. Çerçeve yasa herkesin, bütün toplumun beklediği bir yasa. Artık hayata geçmesini bekliyorlar aileler" dedi.
"ÇERÇEVE YASA BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ"
"Çerçeve yasanın" gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Hatimoğulları, "Türkiye toplumunun tamamı artık Meclis'ten çıkan bu çerçeve yasanın Milli Güvenlik Kurulu kararının teyit ve tespit engelinden kurtulması gerektiğini ifade ediyor" diye konuştu.
Kadınların maruz kaldığı ayrımcılık ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının yolunun kalıcı barış ve gerçek demokrasiden geçtiğini belirten Hatimoğulları, "Sürecin baş müzakerecisi olan Sayın Öcalan'ın statüsü yasal olarak tanımlanmalı. Yine Sayın Öcalan'ın koordinatörlüğünde kurulacak olan Barış ve Siyasal Açılım Komisyonu'nun bir an önce artık adaya gitmesi ve çalışmaların bir an önce başlaması gerekiyor. Yine kadın gazeteciler, hukukçular, kadın siyasetçiler, akademisyenler artık adaya gidebilmeli. Sayın Öcalan'la bizzat kendileri görüşebilmeli, röportajlar yapabilmeli" ifadelerini kullandı.
Pazar günü İmralı heyetinin adaya gittiğini belirten Hatimoğulları, Abdullah Öcalan'ın selamlarını ilettiğini söyledi. Hatimoğulları da kürsüden Öcalan'a selam gönderdi.
KADIN BARIŞ İZLEME VE TAKİP KOMİSYONU
Kadınların barış sürecini ve kurulacak mekanizmaları erkeklerin inisiyatifine bırakmadığını belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 20 Kasım'da ilan edilen Kadın Barış İzleme ve Takip Komisyonu'na değindi. Komisyonun kadınların sürece ilişkin kararlı iradesini ortaya koyduğunu söyleyen Hatimoğulları, "Bağımsız bir biçimde çalışmalarını yürütecek olan bu komisyonun ortaya koyacağı her çalışma, kadınların barış sürecine doğrudan katılımını güçlendirecek ve sürecin toplumsallaşmasına çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.