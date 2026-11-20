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Bosna Hersek'te silahları susturan Dayton Barış Antlaşması'nın paraflanmasının üzerinden 31 yıl geçerken, barışla birlikte kurulan siyasi sistem ülkede kararların alınmasını bugün de güçleştiriyor.

Kanton, entite ve devlet düzeyinde 5 başkanın (3'ü Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi), 13 başbakanın ve 130'dan fazla bakanın görev yaptığı ülkede, hükümetlerin yetki alanları sık sık birbirine karışıyor.

Basit bir kanunun çıkması bile Boşnak, Sırp ve Hırvat temsilcilerin onayına bağlı olduğundan, dış politika gibi kritik konularda karar alınabilmesi için Konseyin 3 üyesinin de uzlaşması gerekiyor. Bosna Hersek'in "elini kolunu bağlayan" antlaşma, birçok kesim tarafından "son kullanma tarihi geçmiş" ya da "güncellenmesi gereken" bir metin olarak değerlendiriliyor.

Savaşı bitiren antlaşma, ülkeyi 2 entiteye böldü

Bosna Hersek'teki savaşı bitirmek için ABD'de günler süren müzakerelerin ardından 21 Kasım 1995'te paraflanan antlaşma metni, 14 Aralık 1995'te Fransa'da dönemin Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman tarafından resmen imzalandı.

Bosna Hersek'in kurucu lideri İzetbegoviç, Dayton'un "adil olup olmadığı" tartışılırken "Bu, adil bir barış değil ancak savaşın devam etmesinden daha adil. İçinde bulunduğumuz bu durumda ve böyle bir dünyada daha iyi bir barış sağlanamazdı." dedi. Bu sözler, Boşnak kesiminin antlaşmaya bakışını da özetliyor.

Dayton'a göre Bosna Hersek, nüfusunun büyük bölümünü Boşnak ve Hırvatların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu (FBIH), Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) ve özel statüdeki Brcko Bölgesi'nden oluştu. FBIH ise her birinin kendi hükümeti ve meclisi bulunan 10 kantona ayrıldı.

Devletin en üst makamı, bir Boşnak, bir Sırp ve bir Hırvat üyeden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi oldu. Halkın 4 yıllığına seçtiği üyeler, 8'er aylık dönemlerle dönüşümlü olarak konseyin başkanlığını yürütüyor. Boşnak ve Hırvat üyeler FBIH'de yaşayanlar, Sırp üye ise RS'de yaşayanlar tarafından seçiliyor.

Antlaşmayla Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar "ülkenin kurucu halkları" olarak kabul edildi.

"Dayton'un en çok tartışılan başlıkları"

Dayton kapsamında kurulan "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR)", ülkedeki en çok tartışılan kurumların başında geliyor. Barış antlaşmasının uygulanmasını uluslararası toplum adına denetleyen OHR'nin başındaki Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri dahil, barışın uygulanmasını engelleyen kişileri görevden alabiliyor ve gerektiğinde yasa çıkarabiliyor.

Bosna Hersek'te hemen her siyasetçinin gündeminde olan ve "sırtını dayadığı" Dayton'un, paraflanmasının üzerinden geçen zaman nedeniyle güncellenmesi gerektiği dile getiriliyor. Antlaşma yüzünden birçok önemli karar da sekteye uğrayabiliyor.

RS'nin görevden alınan eski Başkanı Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerinin tamamını Dayton'la ilişkilendiriyor. Boşnak siyasiler ise Dayton'la kurulan anayasal düzenin yıkılmak istendiğini savunuyor. RS'yi Bosna Hersek'ten ayırmakla sürekli tehdit eden Dodik'in sözleri, Boşnaklarca "Dayton karşıtlığı" olarak yorumlanıyor.

Dodik, OHR'yi ve dönemin Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i tanımadığını açıkladı, ardından hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası alan Dodik, RS Başkanlığı görevinden alındı.

4 yıla yakın süren savaşa son veren belge

Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Bosna Hersek'te 29 Şubat-1 Mart 1992'de bağımsızlık referandumu yapıldı. Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği oylamada katılanların tamamına yakını bağımsızlıktan yana tercih kullandı.

Bağımsızlığın ilanının ardından "Büyük Sırbistan" ideolojisini savunan Sırplar, Yugoslav ordusunun desteğiyle 6 Nisan 1992'de Boşnaklara saldırdı ve Sırp olmayan halklara yönelik katliamlar ile soykırım başladı.

Savaşta 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi, çoğu sivil 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sırp güçleri etnik temizlik amacıyla Prijedor, Visegrad, Foca, Bijeljina, Zvornik ve Srebrenitsa'nın aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde büyük katliamlar yaptı. Savaşın son yılında Srebrenitsa ve çevresinde birkaç gün içinde 8 binden fazla Boşnak sivil öldürüldü, uluslararası mahkemeler bu katliamları "soykırım" olarak kabul etti.

Boşnaklar ise bağımsız Bosna Hersek'i savunmak için batı ve güneyde Hırvatlara, doğu ve kuzeyde Sırplara karşı mücadele etti ve ağır silahlı düşmanlarına karşı önemli başarılar elde etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın en büyük katliamlarına sahne olan Bosna Savaşı, Dayton ile sona erdi.

Kaynak: AA