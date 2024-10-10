Üye Girişi
Haberler

Darin Sallam'ın 'Farha' Filmi, Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'nde Gösterildi

Darin Sallam'ın 'Farha' Filmi, Büyük Taarruz Kısa Film Festivali'nde Gösterildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli yönetmen Darin Sallam'ın 'Farha' filmi, Kocatepe Kongre Merkezi'nde gösterildi. Sallam, sinema sektörüne girişi ve Filistinli kadınların direnişini temsil eden film üzerindeki düşüncelerini paylaştı. Film, İsrail tarafından tehditler aldığını da ifade eden Sallam'ın, yaşanan zulmü aktarma çabasını simgeliyor.

Filistinli yönetmen Darin Sallam'ın "Farha" filmi, "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde gösterildi.

Akrones Termal Otel Kocatepe Kongre Merkezi'ndeki gösterimin ardından düzenlenen söyleşiye katılan Sallam, sinema sektöründe olmayı hiç hayal etmediğini belirterek, bir anda sinemanın içinde olduğunu söyledi.

Sallam, kısa filmlerinin ardından uzun metraj bir film yapmak için Filistin konusunun kendisini harekete geçirdiğini söyledi.

Çocukken, haberlerde Filistin'e yönelik yapılan zulmü izlemenin kendisine oldukça acı verdiğini aktaran Sallam, İkinci İntifada'dan sonra bu zulmü ifade etmek adına ilk olarak bir kısa film yaptığını aktararak, "İlk kısa filmi çekip, seyircilerden reaksiyon aldıktan sonra, sinema benim için bir tutku haline geldi ve bu zulmü insanlara daha fazla anlatmak istedim." dedi.

Darin Sallam, asıl Nekbe'nin İsrail'in Filistin'i 1948'te işgal etmesiyle başladığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"İlk uzun metrajlı filmim Farha'yı yaparken, reaksiyonları, filmi yapmamam için beni durdurma çabalarını gördükten sonra, aslında ne kadar doğru bir şey yaptığımı gördüm. Filistinlilerin direnişi, 7 Ekim'de başlamadı. 1948'den bu yana yaşanan bu zulmü anlatmalıydım. Devam etmemem için engellemelere de maruz kaldım. Bu da benim direnişimdi."

"Farha, Filistinli kadınların halen devam eden güçlü direnişini temsil ediyor"

Filmdeki "Farha" karakterinin aslında tüm Filistinli kadınları yansıttığına işaret eden Sallam, "Farha, yapılan bütün haksızlıklara rağmen, Filistinli kadınların halen devam eden güçlü direnişini temsil ediyor. Farha da oldukça inatçı, erkekler arasındaki dünyadan çıkmaya, keşfetmeye çalışan farklı bir karakter." diye konuştu.

Darin Sallam, seyircilerin çok zeki olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir filmde, duygular çok manipüle edilmeden, insanların kalplerine dokunacak şekilde aktarılmalı. Farha'da ben de bunu yapmaya çalıştım. Sadece Farha'nın kendisi değil, filmin tüm yapım süreçleri de kalplerimize işleyen bir deneyim süreci oldu. Çünkü filmde çalışan herkesin Filistin'e veya sığınma kamplarına dair bir anısı, yaşanmışlığı vardı. Dolayısıyla orada bir çay bardağını dahi çekerken hüzünlendiğimiz anlar oldu. Bu hislerin de filme yansıdığını düşünüyorum."

Film Netflix'te yayınlandıktan sonra İsrail'in birçok yolla kendisini tehdit ettiğini aktaran Sallam, "Film çekilmeden, henüz projeyken İsrail tehditlere başlamıştı. Farha, Oscar Ödülleri'ne Ürdün adına katıldı. Bunu duyan İsrail baskılarını daha da arttırdı, ciddi bir şekilde saldırmaya başladı. İsrail'e karşı, benim yanımda duran büyük bir grup oluştu. Beni kucakladılar. Bir takım haline geldik. Halen Filistin'de zulüm o kadar canlı ki. Direniş devam ediyor. Halen ölümler olurken yaşananları, zulmü kurgusal bir anlatıyla film yapmak çok zor. Şu an yapılabilecek en doğru şey, yaşananları belgelemek, bunları göstermek ve belgesel çekmek." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında bugün, oyuncu İpek Tuzcuoğlu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, yapımcı ve yönetmen Şahin Alparslan ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde gençlerle bir araya gelecek.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, Akrones Termal Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde, "Kutsal İşgal" belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleşecek söyleşiye katılacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

Film Festivali Festival Filistin Yönetmen İsrail Sinema

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.