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Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu

Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu Haber Videosunu İzle
Müjgan Öğretmen’in acı sonu: Temizlik yaparken canından oldu
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Sarıyer’de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen emekli öğretmen Müjgan Erdem (75), hayatını kaybetti. Müjgan Öğretmen'in, düşmeden yaklaşık bir saat önce komşuları tarafından evinde temizlik yaparken görüldüğü ve evde kendisinden başka kimsenin olmadığı belirtildi.

  • Sarıyer'de 75 yaşındaki emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
  • Erdem'in düşmeden yaklaşık 1 saat önce evini temizleyip halı çırptığı ve düşme sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
  • Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Sarıyer'de evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen emekli öğretmen Müjgan Erdem (75), hayatını kaybetti. Erdem'in olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizleyip halı çırptığı, düşme sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

10 METREDEN DÜŞEN MÜJGAN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçeköy Kemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emekli öğretmen Müjgan Erdem, evinin penceresinden yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

DÜŞMEDEN ÖNCE TEMİZLİK YAPIYORMUŞ

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, vatandaşların Erdem'i olaydan yaklaşık 1 saat önce evini temizlerken ve halı çırparken gördükleri öğrenildi. 

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirlenirken, Erdem'in cam silerken dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Bir kozmetik firmasında çalıştığı öğrenilen Müjgan Erdem'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Hic kimse sormuyor neden binalarda pencereler bir tarafi acilir öbür tarafi acilmaz orayi kim temizleyecek ? Bu yapi düzeni acilen degismesi gerek böyle ne kadar kaza oldu neden ikiside acilmiyor acaba ikisi acilirsa mütahit azacik daha fazla masraf yapacak senin hayatinla oynayacak bunu düsünen bakan yokmu ülkede

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Haber YorumlarıZubeyr:

Haberi okurken benimde aklıma , tüm türkiyedeki kaza sonucu camdan düsmeyle meydana gelen ölümlerin vebali kimin üstüne diye düşünüyordum. Basit bir yasa ile bu sorun çözülemez mi.

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