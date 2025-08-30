Darıca, Gölcük ve Karamürsel'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kocaeli'nin Darıca, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Darıca'da Cevher Dudayev Anıt Parkı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, anıta çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam eden tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa, siyasi partilerin il başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gölcük'te Anıtpark'ta düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, bayramlaşma merasimiyle sona erdi.

Buradaki törenin ardından Fevzi Çakmak Caddesi'nde Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek halkı selamladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından şiir okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Program, resmi geçiş töreniyle sona erdi.

Törenlere, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel'deki tören, Kaymakamlık binası önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından Karamürsel Alp Anadolu Lisesi'nde görevli edebiyat öğretmeni Halil Çoban, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.