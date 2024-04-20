Darıca'da izinsiz çalışan 8 yabancı kadın yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir otelin masaj salonunda denetim gerçekleştirdi. Denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı. Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir otelin masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı.
Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.