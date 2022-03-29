Darbe girişiminin Akıncı'daki zararı, 8 milyon 630 bin TL

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı dava kapsamındaki bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda, Akıncı Üssü'ndeki zararın 8 milyon 630 bin lira olduğu tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017 yılında Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandığı mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın; aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Dava sonuçlanana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.

Raporda, darbecilerin gerçekleşen uçuş saati ile ilgili kayıt tutmadıkları; ancak radar izleri ve video kayıtları sonucunda Akıncı'dan kalkan uçakların o gece toplam 44 saat 30 dakika uçuş yaptıklarının tespit edildiği aktarıldı. Hasar tespitinde bu uçakların yakıt masrafları, kullanılan malzemeler, silah ve teçhizat maliyetleri, yerde kullanılan askeri malzeme ve araçların da bulunduğu 107 ayrı kalemde hesaplama yapıldığı vurgulandı. Ayrıca darbenin bastırılması amacıyla bombalanan pist ile zarar gören diğer araç-gereçlerin de hesaplandığı raporda, zararın toplam 8 milyon 630 bin lira olduğu belirtildi.