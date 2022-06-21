Damla, düğün gününde toprağa verildi

İZMİR'de Damla Soykorkmaz (29), beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Düğününün yapılacağı gün toprağa verilen Soykorkmaz'ın annesi Gül Korkmaz'ın, kızının gelinliğinin serili olduğu tabutun başında, "Annem bu gelinliği giyecektin" diye ağlaması yürek burktu. Cenazede Damla Soykorkmaz'ın, 4 ay önceki nikahla hayatını birleştirdiği Hüseyin Soykorkmaz (29) ise güçlükle ayakta durabildi.

İzmir'de mağazada satış sorumlusu Damla Soykorkmaz ile deniz astsubay Hüseyin Soykorkmaz, 22 Şubat'ta Karşıyaka Nikah Sarayı'nda evlendi. Çift, düğünlerini ise 20 Haziran'da yapmaya karar verip, hazırlıklarına başladı. Damla Soykorkmaz, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gittikleri Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlıklarında bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Babası Ahmet Korkmaz'a başının döndüğünü ve midesinin bulandığını söyleyen Soykorkmaz, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Soykorkmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olduğu gerekçesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 47 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Damla Soykorkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.