Dalaman'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü, alevler iki mahalleye yaklaştı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen orman yangınında 12 saat geride kalırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli karadan müdahale ediyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Alevlerin Taşbaşı ve Elcik mahallelerinde etkili olduğu, yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtiliyor.

"EN BÜYÜK YANGIN BURASI"

Öte yandan; kentte birkaç farklı noktada daha orman yangını var. Yangınların Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da çıktığını ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "En büyük yangın burası (Dalaman). Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var." dedi.