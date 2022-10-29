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Devlet erkanı Anıtkabir'de! Özel Defter'i imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Güncel Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı ise Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Mesajda, "Bugün yürütülen destansı mücadelenizin ardından kurduğunuz Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu tarihi günü TOGG'un açılışıyla taçlandırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri yurt genelinde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

Cumhuriyet'in 99. yılı! Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor. Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet'in 99. yılı! Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, bir de mesaj yazdı. Erdoğan, "Bugün yürütülen zorlu ve destansı mücadelenizin ardından kurduğunuz Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli-elektrikli otomobili olan TOGG'un açılışını yaparak bahtiyarlık yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Cumhuriyet'in 99. yılı! Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 99. yılını kutlamak için Ata'nın huzuruna koşan yüzlerce vatandaş ise Anıtkabir'in bahçesinde Türk bayrakları ile bekliyor.

Cumhuriyet'in 99. yılı! Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Anıtkabir Güncel Haberler

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