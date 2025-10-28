Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamaları Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de Gerçekleşti

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Orhaneli ilçesinde de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Furkan Tuna, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı atışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı

Kütahya

Zafer Meydanı'ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunun ardından Tugay Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.