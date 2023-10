Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Yeni Sezonu 6 Ekim'de Açıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin ardından 6 Ekim’de yeni sezonunu açıyor. CSO Ada Ankara’ya bu sezon Concerto Köln, Mike Stern Band, Kenny Garrett, Dulce Pontes, The Orchestra of The Age of Enlightenment, Ana Popovic, Yellow Jackets, Franz Liszt Chamber Orchestra gibi önemli isimler konuk olacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ardından 6 Ekim'de yeni sezonunu açıyor. CSO Ada Ankara'ya bu sezon Concerto Köln, Mike Stern Band, Kenny Garrett, Dulce Pontes, The Orchestra of The Age of Enlightenment, Ana Popovic, Yellow Jackets, Franz Liszt Chamber Orchestra gibi önemli isimler konuk olacak.

Türkiye'nin en köklü sanat kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, merakla beklenen yeni konser sezonuna 6 Ekim'de "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na Özel Açılış Konseri" ile başladığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün müzik alanındaki devrimleri sonucu yetişen bestecilerin eserlerini, Cumhuriyetimizin yetiştirdiği şef, solist, korist ve orkestra sanatçılarının yorumuyla dinleyiciye sunacak. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, CSO sahnesini Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve Şef Burak Onur Erdem yönetiminde Ankara Devlet Çoksesli Korosu ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 10 Ekim tarihli konserinde bir ilke imza atarak, kendisi gibi 200 yıllık bir tarihe sahip olan şef Valery Gergiev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak.

CSO YIL BOYUNCA ÖNEMLİ ORKESTRA ŞEFLERİNİ KONUK OLARAK AĞIRLAYACAK.

CSO, yıl boyunca Reinhard Goebel, Terje Mikkelsen, Bas Wiegers, Ari Rasilianen, Metthew Coorey, Jacek Kaspsky, Olari Elts, Ilyich Rivas, Michael Wendeberg, Andrea Solinas, Erkki Lasonpalo, Victor Aviat gibi klasik müzik dünyasının önemli orkestra şeflerini konuk olarak ağırlayacak. Daniel Müller-Schott (çello), François Lindeman(piyano), Svetlin Rusev(keman) Soyoubng Yoon (keman) Gianlucca Terranova(tenor, Sergio Vitale(bas, Amelie Stahlheim(çello), Timothy Ridout(viyola), Ewa Kupiec (piyano), Peter Dorfmayr(korno) Kerson Lang(keman), Alessio Bax(keman), Atrabella Steinbacher(keman) Alessandro Carbonare (klarinet), Szymon Nehring (piano) gibi ünlü solist sanatçılar da CSO'nun 2023-2024 Konser Sezonu'nda CSO Ada Ankara'da orkestra ile beraber sahne alacak. Sezon boyunca oda orkestrası repertuarının en çarpıcı örneklerini de orkestra sanatçıları Mavi Salon'da dinleyici ile buluşturacak.

GRAMMY ÖDÜLLÜ BAROK MÜZİK TOPLULUĞU CONCERTO KÖLN 14 EKİM'DE İLK KEZ ANKARA'DA

Bugüne kadar Londra Filarmoni Orkestrası, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Akademie Für Alte Musik Berlin, Academy of Saint Martin in the Fields ve I Musici gibi prestijli uluslararası toplulukları ağırlayan CSO Ada Ankara, 14 Ekim'de Grammy ödüllü, Barok dönem müzik kültürünün günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Concerto Köln ile sezonunu açıyor. Alman topluluk Concerto Köln; 14 Ekim'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da çok renkli bir Barok müzik deneyimi sunacak.

CAZIN KÜLT İSİMLERİ ADA ANKARA'YA KONUK OLACAK

CSO Ada Ankara; Uluslararası Orkestralar, Oda Müziği ve Resitaller, Caz, Dünya Müziği gibi farklı serilerde dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak. Portekiz'in geleneksel mirası Fado'nun uluslararası yükselişinde isyankar ve kendine has tavrıyla büyük rol oynayan ünlü şarkıcı Dulce Pontes 15 Ekim'de hayranlarının karşısında olacak.

CAZ DÜNYASININ İSMİ MARK GUILIANA İLK DEFA ANKARA'DA KONSER VERECEK

40 yılı aşkın kariyeriyle kuşağının en yetenekli gitaristlerinden bir tanesi olan, rock müziğinin caz ile füzyonunda ilk akla gelen isimlerden Mike Stern; Dennis Chambers, Leni Stern, Lincoln Goines & Bob Franceschini'den oluşan Mike Stern Band ile 21 Ekim'de, alto/soprano-saksafoncularından Kenny Garrett 8 Kasım'da, çağdaş müzik sahnesinin kadın gitaristi Ana Popovic 12 Kasım'da, çağdaş cazın önde gelen isimlerinden, cazseverlere yenilikçi müzik deneyimleri sunan Yellowjackets ise 14 Kasım'da CSO Ada Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıkacak. 21 Kasım'da modern caz dünyasının ismi Mark Guiliana ilk defa Ankara'da konser verecek.

Progresif metalin en büyük topluluklarından Queensrÿche'ın efsanevi vokali Geoff Tate, Operation: Mindcrime projesinin 35. yılını 15 Kasım'da CSO Ada Ankara'da kutlayacak.

THE ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLİGHTENMENT TÜRKİYE'DEKİ İLK KONSERİNİ VERECEK

İngiltere'nin en sevilen ve çığır açıcı topluluklarından The Orchestra of The Age of Enlightenment Türkiye'deki ilk konserini vermek üzere 9 Kasım'da CSO Ada Ankara'ya konuk olacak. Şimdiye dek efsane müzisyenlerle konserler vermiş olan ve bu sene 60. kuruluş yılını kutlayan Avrupa'nın önde gelen oda orkestralarından Franz Liszt Chamber Orchestra ise 22 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.

CSO ADA ANKARA'NIN TARİHİ SALONU DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU İLE ÇOKSESLİLİĞİ YANSITACAK

35 yıldır 1000'i aşkın konserle Türkiye'de koro müziğinin öncüsü olan Devlet Çoksesli Korosu, Şef Dr. Burak Onur Erdem ve konuk şeflerle marşlarla, türkülerle, senfonik ve a capella eserlerle konserlere imza atacak. CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da faaliyetlerini sürdüren Devlet Çoksesli Korosu, hazırladığı renkli ve dopdolu programının yanı sıra büyük halk ozanı Aşık Veysel için Devlet Çoksesli Korosu siparişiyle Erberk Eryılmaz'ın bestelediği "Feryat" isimli eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

CSO ADA Ankara'nın yeni sezon takvimi şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Sezon Açılış Konseri // 6 Ekim // Ana Salon // 20.00

CSO & Mariinsky Ortak Konseri // 10 Ekim // Ana Salon // 20.00

Gönül Coğrafyamız'dan - Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu // 12 Ekim // Tarihi Salon // 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası // 13 Ekim // Ana Salon // 20.00

Dulce Pontes // 15 Ekim // Ana Salon // 20.00

Bilkent Ensemble // 17 Ekim // Mavi Salon // 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Birleşmiş Milletler Özel Konseri // 20 Ekim // Ana Salon // 20.00

Mike Stern Band Featuring Dennis Chambers, Leni Stern, Lincoln Goines & Bob Franceschini // 21 Ekim // Ana Salon // 20.00

Manuş-U Ala // 24 Ekim // Mavi Salon // 20.00

Alon Sarıel'den Bir Mandolin Şöleni // 24 Ekim // Tarihi Salon // 20.00

Nedyalko Nedyalkov Ensemble // 2 Kasım // Ana Salon // 20.00

Joan Segui Mercadal - Solo Org Resitali // 4 Kasım // Tarihi Salon // 20.00

Kenny Garrett // 8 Kasım // Ana Salon // 20.00

Ceren Gündoğdu // 8 Kasım // Mavi Salon // 20.00

The Orchestra Of The Age Of Enlightenment // 9 Kasım // Ana Salon // 20.00

Ana Popovic // 12 Kasım // Ana Salon // 20.00

Lagom Quartet // 12 Kasım // Mavi Salon // 20.00

Yellowjackets // 14 Kasım // Ana Salon // 20.00

Geoff Tate // 15 Kasım // Ana Salon // 20.00

Nida Ateş // 17 Kasım // Mavi Salon // 20.00

Mark Guiliana // 21 Kasım // Ana Salon // 20.00

Franz Liszt Chamber Orchestra // 22 Kasım // Ana Salon // 20.00

Reha Özcan / Bir Garip Orhan Veli Müzikali // 25 Kasım // Mavi Salon // 00 – 20.00

Eda Baba // 28 Kasım // Mavi Salon // 20.00

Zaide Quartet ve Raquel Camarinha // 29 Kasım // Ana Salon // 20.00

Senfonik Anadolu Rock – Bukalemun // 2 Aralık // Ana Salon // 20.00