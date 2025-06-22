Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İlk Konserini Verdi

Cumhurbaşkanlığı tarafından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk çocuk orkestrası ve korosu" olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, İstanbul'daki ilk konserini, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verdi.

"Geleneksel müziği yaşatmak, geleceğin sanatçılarını yetiştirmek ve müzik eğitimini herkes için erişilebilir kılmak" amacıyla kurulan orkestra, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı.

Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle ve Türk Telekom'un ana desteğiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, "milli müzik mirasını geleceğe taşımayı ve geleceğin sanatçılarına ilham olmayı" hedefliyor.

Çocuklar yöresel ezgileri senfoniyle buluşturdu

Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgilerin senfonik düzenlemeyle seslendirildiği konserde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik Batı müziği ve popüler müzik türlerini kapsayan geniş bir repertuvar sunuldu.

Koro, konserde "Allegro", "Rüzgarın Şarkısı", "Mayıs Şarkısı", "Süt İçtim Dilim Yandı", "Gökte Yıldız Ay Misun", "Gezsen Anadolu'yu", "Dere Geliyor Dere", "Bağa Gel Bostana Gel", "Çemberimde Gül Oya", "Zilli Maşa Darbuka", "Vardar Ovası", "Fikrimin İnce Gülü", "Nihavend Longa", "Yurdumda", "Kırlara Doğru", "9. Senfoni", "Arkadaşım Eşek", "Dağlar Gibi Dalgaları" ve "Atabarı" eserlerini seslendirdi.

Opera sanatçısı ve koro şefi Hülya Kazan, konserin "21 Mart Dünya Müzik Günü"nde düzenlendiğine işaret ederek, "250 mutlu ve güzel çocuğumuzla birlikte bugünü sizlerle kutlamak istedik. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Onlar çok çalıştılar, şarkılarını söylemekten ve sizlerle birlikte olmaktan çok keyif aldılar. Onlar çok mutlular ancak dünyada yaşlarının üstünde acılar yaşayan ve çok mutsuz çocuklar da var. Çünkü dünyada korkunç savaşlar oluyor." dedi.

Gazze için bestelenen "Gazze Ağıtı" ayakta alkışlandı

Kazan, şöyle konuştu:

"Gazze, dünyanın kanayan yarası ve oradaki binlerce çocuk savaşta, acı ve mutsuzluk içinde. Bizlerin tahmin bile edemeyeceği büyük acıları onlar küçük kalpleriyle yaşıyorlar. Biz de bu akşam, dünyanın kanayan yarasından, kalplerimizin bu ağrısından bahsetmeden geçmek istemedik. Gazze'de yaşananlar için özel bir ağıt bestelendi ve burada ilk kez seslendirilecek."

Sözlerini müzisyen Dilşat Günay'ın yazdığı, çocuk sanatçı Reyhan Günay'ın seslendirdiği "Gazze Ağıtı", ayakta alkışlandı.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan ve "Arkadaşım Eşek" şarkısını koroyla birlikte söyleyen Aydilge, "Ben de 7 yaşındayken sizler gibi çocuk korosu sınavını kazanmıştım. Burada o günkü minik Aydilge gibi mutlu ve heyecanla söyledim. İyi ki sizlerle beraber oldum. Ağzınıza, ellerinize sağlık." dedi.

Koroyla birlikte "Yurdumda" şarkısına eşlik eden şarkıcı Burak Kut ise "Bu çocukları yetiştiren ve organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. En büyük alkışı onlar hak ediyor." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin ile Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu'nun da hazır bulunduğu konserde koro şefleri Prof. Dr. Burak Tüzün, Hülya Kazan, Kenan Savaş ve Özgür Kuleli'ye çiçek takdim edildi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubu müzisyenlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki grup halinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekim 2024'te 1000'e yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan koro, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdi.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Liseleri'nden 50 koordinatör, eğitmen ve pedagogun görev yaptığı projede öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her hafta sonu 2 tam gün Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik ve popüler müzik türlerinde eğitim almaya devam ediyor.