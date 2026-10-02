Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin açılışında konuştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birileri insanlık dışı izolasyonlar, hiçbir hukuka sığmayan engellemeler yapsa da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader birliği içinde geleceklerini en güçlü şekilde inşa ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Girne Devlet Hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'ya gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Yılmaz, ardından açılış törenine iştirak etmek üzere Girne Devlet Hastanesine geçti.

Burada düzenlenen törende konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında Türkiye'de çok büyük atılımlar yaptıklarını, kapasiteler oluşturduklarını, aynı şekilde ve hassasiyetle KKTC'deki projelere yaklaştıklarını ve KKTC makamlarıyla bu anlamda son derece verimli bir işbirliği içinde olduklarını söyledi.

2026 İktisadi ve Mali İşbirliği kapsamında sağlık sektörüne 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdıklarını, bu kaynakla mevcut tesislerin güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin daha yüksek standartta sunulması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiği yatırımlar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu katkılar birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayıcı mahiyette. Birlikte planlama yapınca birbirimizi de tamamlamış oluyoruz. Kaynakların bereketi de artmış oluyor. Bugün Girne ve Güzelyurt'ta açılışını yaptığımız hastaneler de sağlık alanında sürdürdüğümüz ortak çalışmanın önemli bir aşamasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sadece son 14 ayda Lapta Sağlık Merkezi'nin kapasitesini geliştirdiklerini, Maraş Sağlık Merkezi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Dikmen Sağlık Merkezi'ni ardı ardına hizmete açtıklarını bildirerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık alanında amiral gemisi olacak diyeceğimiz yeni Lefkoşa Hastanesinin inşaatı da hızla sürüyor." şeklinde konuştu.

Pamuklu Devlet Hastanesinin yapımının da hızla devam ettiğini, bu yıl sonunda orasının da biteceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Girne'de 2024'te hem sivil vatandaşın hem askeri personelin hizmet almasını sağlayan 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesinin yine hep birlikte açılışını yapmıştık. Bugün açılışını yaptığımız bu tesisle adanın her noktasında yükselen bu hizmet hamlesini daha ileri bir noktaya taşıyoruz. Yeni Girne Devlet Hastanesi, KKTC'nin kendi kaynaklarıyla hayata geçirilmiş önemli bir sağlık yatırımıdır.

Bu hastanenin tıbbi altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 185 kalem tıbbi cihaz ve 125 hasta yatağının teminini gerçekleştirdik. Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana ve tüm birimleriyle toplam 146 yatak kapasitesine sahip bu hastane, Girne'nin ihtiyaçlarını karşılamada çok önemli bir konuma sahip. 5 ameliyathane ve 10 yataklı yoğun bakım ünitesiyle Girne'de daha kapsamlı cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi, ağır hastaların tedavilerinin sürdürülebilmesi için güçlü bir kapasite oluştu. Çeşitli branşlarda hastalarımızın teşhis ve tedavi için başka merkezlere gitme ihtiyacı böylece azalmış oldu."

"KKTC'nin kalkınma yolculuğuna kararlılıkla destek sunmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, diyaliz tedavisi gören hastalar için 12 hasta kapasiteli bir ünitenin devreye alındığını, anne ve bebekler için 2 doğum salonunun bulunduğunu, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte düşünüldüğünde hayatın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetine erişimin güçlendiğini belirterek, "Acil servisin kendi tomografi ve röntgen üniteleriyle donatılması ise zamanla yarışılan vakalarda hekimlerimizin hızlı karar almasına ve müdahalede bulunmasına yardımcı olacaktır. Bunlar önemli. Bu tomografi altyapısı ilk defa bu vesileyle sağlanmış oluyor. Vatandaşlarımız, hastalarımız açısından güzel bir hizmet. Girne'de bundan sonraki dönemde 24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesiyle Yeni Girne Devlet Hastanesinin hizmet sunması, bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir." bilgisini paylaştı.

Yeni Girne Hastanesinin yanı sıra Güzelyurt'ta da hastane açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Güzelyurt Devlet Hastanesi için 185 milyon liralık bir kaynak ayırdık ve bu kaynağın 158,6 milyon Türk lirasını doğrudan yatırıma dönüştürdük. Çevre düzenlemesinden altyapı bağlantılarına, ulaşımdan aydınlatmaya kadar tüm çevre işleri için de Güzelyurt Belediyemize 17 milyon lira kaynak aktardık. Çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, kardiyoloji ve diğer branşlardaki polikliniklerin yanı sıra hemodiyaliz ve fizik tedavi hizmetlerinin de bu hastanede sunulmasıyla vatandaşların pek çok sağlık ihtiyacına Güzelyurt Hastanesi yerinde cevap verebilir hale geldi.

Çocuklarımıza özel acil müdahale alanı, tomografi, röntgen, ultrason ve laboratuvar imkanlarıyla desteklenen acil servis de hastalarımıza zamanında müdahale edilmesi açısından önemli bir kazanım. Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti için yollara düşmesini engellemek, acil vakalarda zaman kaybını ortadan kaldırmak en temel hedefimiz oldu. Sağlanan imkanlarla kalp damar operasyonlarının doğrudan yapıldığı hastanelerin sayısını artırıyoruz. Gazimağusa Hastanemiz bunlardan biri. Zamanla yarışılan kritik vakalarda Lefkoşa'ya sevk edilme ihtiyacını azaltma gayreti içindeyiz. Nitekim daha bu hafta basına yansıyan haberlerde Gazimağusa Devlet Hastanemizin tarihi bir adımla ilk baypas ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiğini memnuniyetle takip ettik. Bunu gerçekleştiren herkesi de buradan kutluyoruz."

Cevdet Yılmaz, Türkiye olarak KKTC'nin kendi imkanlarıyla ortaya koyduğu bu güçlü yatırım iradesini son derece kıymetli bulduklarını belirterek, "Birileri insanlık dışı izolasyonlar, hiçbir hukuka sığmayan engellemeler yapsa da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader birliği içinde geleceklerini en güçlü şekilde inşa ediyorlar, etmeye de devam edecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bundan 25 yıl sonraki KKTC'nin çok daha kalkınmış, gelişmiş bir ülke olacağının altını çizen Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde de sağlıktan altyapıya, eğitimden tarıma, dijital dönüşüme kadar her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma yolculuğuna kararlılıkla destek sunmaya devam edeceğiz. Bugün Girne ve Güzelyurt'ta yükselen bu iki eser, ortak hedeflerimizin, sarsılmaz işbirliğimizin güçlü birer nişaneleridir. Dileğimiz, bu hastanelerimizin sadece bugünümüze değil, gelecek nesillerimizin de sağlığı için bir güvence teşkil etmesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle Girne ve Güzelyurt devlet hastanelerinin açılışı gerçekleştirildi.

Törende, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra Lefkoşa'da KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları aramak için sürdürülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve kayıp vatandaşların yakınlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA