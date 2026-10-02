İzmir Buca'da YENİ Parti ön seçiminde oy sayımında arbede çıktı

İzmir'de YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde, oy sayım aşamasında aday destekçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için Suat Bulut ile Hüseyin Duyan'ın yarıştığı ön seçimde oy verme işlemleri tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte başlayan oy sayımı sırasında iki adayın destekçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine salonda arbede yaşandı. Yükselen tansiyon karşısında salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri duruma anında müdahale etti.

Araya giren emniyet mensupları ve partililerin çabasıyla taraflar ayrılırken, olay sonrası salondaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı