Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi, depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarında düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

6 Şubat depremlerinin vurduğu şehirleri yeniden ihya ve imar etmek için durmadan, dinlenmeden çalıştıklarına işaret eden Erdoğan, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi, depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Seçim dönemlerinde bile bu önceliğimizi geri plana almadık, devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine teksif etmiş durumdayız." diye konuştu.

Birileri halen yeterince kavrayamasa da Türkiye'nin 6 Şubat'ta tam anlamıyla "asrın felaketini" yaşadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin, 2010'da 316 bin kişinin öldüğü Haiti'deki depremden 15 kat daha büyük enerji açığa çıkaran bir doğal afetle sarsıldığına dikkati çekti.

Erdoğan, "Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş bir alanı etkileyen bu depremler, Hatay'ımız başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. O gün kimi kardeşlerimizin ifadesiyle hüznü, çaresizliği, kıyameti, kimine göre endişeyi, felaketi, acıyı yaşadık. Toprağın altında kalan canlarımızı hiçbir zaman unutmadık ama yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk." ifadesini kullandı.

"11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük"

Depremin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutun yapımına başladıklarını anımsatan Erdoğan, "Böylece 11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştürdük. Bugün deprem bölgemizde 1900 şantiyede ve 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay'da olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik." dedi.

Alandaki vatandaşlara "Hazır mısınız?" diye seslenerek "Tek vatan, tek bayrak, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber kardeş olacağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Hatay'ımızda 7 bin 856, Malatya'mızda 6 bin 759, Gaziantep'imizde 5 bin 259, Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 135, Adıyaman'ımızda 3 bin 108, Adana'da 648, Diyarbakır'ımızda 641, Elazığ'ımızda 569, Şanlıurfa'mızda 17, Kilis'imizde 9, Osmaniye'mizde 1310 olmak üzere toplamda 29 bin 311 yuvamızın daha kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Böylece 130 bininci afet konutumuzun anahtarlarını depremzedelerimize teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlerin depremzedeler için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

"Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak"

Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibi olduğu bilgisini veren Erdoğan, şunları söyledi:

"11 ilimizde ise toplam 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerimizin daha anahtarlarını sahiplerine teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Bir defa şunu çok açık ve net söylemek isterim. Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz ahdine, vadine, millete verdiği sözlere sadık bir yönetimiz. Biz 'bir şeyi yapacağız' dersek, Allah'tan bir mani olmazsa yaparız."

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının da şehirleri ayağa kaldırmak için uğraştığına işaret ederek, "AFAD vasıtasıyla Hatay'a yaptığımız nakdi yardımların toplamı nedir biliyor musunuz? 36 milyar 150 milyon lirayı aştı. İmece usulüyle Hatay'ın ihtiyaçlarını gidermek için devlet-millet el ele vermiş durumdayız. Hataylı kardeşlerim bu konuda gönüllerini ferah tutsun. Deprem bölgemiz sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle, kültürel zenginliğiyle yeniden ayağa kalkana kadar buradan asla ayrılmayacağız." diye konuştu.

Depremde vefat edenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, evlerin yapımında alın teri döken mimar, mühendis, işçi ve kurumları da tebrik etti.

Erdoğan, "Aynı şekilde Hataylı kardeşlerimizin bir an önce yeni hayatlarına başlaması için desteklerini esirgemeyen savunma sanayimizin gururu Baykar'a, Doğuş Grubuna, Türkiye İş Bankasına ve tüm hayırseverlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Mazimiz dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir hazinedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'in "Tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir." sözlerini anımsatarak, "Üstadın dediği gibi mazimiz dünyada eşi benzeri bulunmayan nadide bir hazinedir. Şehirlerimizi ayağa kaldırırken hafıza mekanları olan kültür varlıklarımızı da ihya ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hatay'da Habibi Neccar Camii ve meclis binasındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, Uzun Çarşı bölgesi, Kurtuluş Caddesi ve Kemalpaşa Caddesi gibi tarihi alanları restore ederek, kültürel mirası yaşattıklarını söyledi.

"İskenderun sahilinde yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz"

Asi nehrinin çevresi, altyapısı, yeşil alanları, parkları, bisiklet ve yürüyüş yollarının yeniden canlandırıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle 80 santim çökme yaşanan İskenderun sahilinde yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mız deniz dibindeki tahkimatı tamamladı. Çevre Bakanlığı'mız ise 303 bin metrekare alanda çalışmalarına devam ediyor. Projemizin tamamlanmasıyla yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kafeteryaları ve restoranları vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. 2025'ten sonra da yüzlerce yıldır Harput Kalesi'nden yükselen o güzel selamlara Hatay Habibi Neccar Camisi'nin minareleri yine cevap verecek."

(Sürecek)