Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında Anıtkabir'deki resmi törene katılıyor. Anıtkabir'de mozoleye çelenk koyan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan'ın yazdığı notta şu ifadeler yer aldı; "Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'inci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anılıyor.

ERDOĞAN MOZOLEYE ÇELENK BIRAKTI

Anıtkabir'deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Anıtkabir'de mozoleye çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Özel Defteri imzaladı.

"TÜRKİYE İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı satırları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Aziz Atatürk, vefatınızın yıl dönümünde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne tutku ile sahip çıkıyor ve her karışını yeni eserlerle nakış nakış işliyoruz. İçeride huzur ve İstikrarlı, dışarıda muzaffer Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

