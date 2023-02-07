Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzmanlar bu deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalara ilişkin son bilgileri canlı yayında aktardı.

Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemelerinin bölgeye gönderildiğini ifade eden Erdoğan, "Uzmanlar deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor. 53 bin 317 kurtarma görevlisi görevlendirildi. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Felaketimizin yaşandığı her ilde ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. Acil yardım ve destek için ilk etapta 100 milyar liralık bütçeyi tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması önemlidir. Arama kurtarma ekip ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hala zorluklar yaşıyor. Bu nedenle kimsenin depremin bölgesindeki yolları kullanmaması gerektiğini hatırlatıyorum.

Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Şartların zorluğuna bakmadan devletimizin tüm imkânlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle arama-kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz.

Jandarma, emniyet teşkilatı, İçişleri Bakanlığına bağlı personeller bölgemizde. Güvenlik korucularımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Depremin geniş bir alana etkisinin tespiti için İHA'larımızı devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye akın etmektedir. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz bölgeye yardım malzemeleri göndermektedir. Binlerce iş makinası bölgeye doğru hareket halindedir. Depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 yaralımız var."