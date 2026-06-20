Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30'uncu kuruluş yıl dönümü programında konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayri milli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız, hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30'uncu kuruluş yıl dönümü programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. TÜRGEV'in 30'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kadın Danışma Konseyinin ilk Başkanı ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan TÜRGEV ( Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, çok sayıda sanatçı ve dizi oyuncusu, vakıf yöneticileri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli basın mensupları, kıymetli mensuplarımız, sivil toplum, eğitim, kültür ve sanat camiamızın değerli üyeleri, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kültürümüzün şehri, aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kalplerimizin aynı noktada birleştiği, bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanımızın aynı iklimden beslendiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buluşmamıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor; hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla, medeniyet bahçemizin servi ve vahası olan güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

'TÜRGEV'İN 30'UNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜN ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ VE SİVİL TOPLUM CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. TÜRGEV'imizin 30'uncu kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan; bilgili, şuurlu, öz güvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları yedi kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

'BİZİM İNANCIMIZDA HİÇBİR NETİCE, TESADÜFLER SİLSİLESİNİN ÜRÜNÜ DEĞİLDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak; birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir' Şimdi bakınız değerli kardeşlerim; bizim inancımızda hiçbir netice, tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz, bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.

'BU ÇATININ ALTINDA GÖKLERE SIĞMAYAN BİR AVUÇ İNANMIŞ YÜREĞİN AZMİ, CEHDİ, SABRI VARDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neyseki mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. 'Allaha dayan, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol' diyen merhum Mehmet Akif gibi, sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. 'Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır' diyen Beyazıd-ı Bestami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız, hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair: Bir avuçtuk biz, göklere sığmayan. Bir avuçtuk biz, cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır" dedi.

'TÜGVA, EŞSİZ BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen TÜGVA, bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa girdi. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de naçizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı iki adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye sathına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; aradan geçen 30 yılda TÜGVA, hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜGVA, çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE YURTLARININ KAPISI BUGÜNE KADAR TAM 47 BİN 542 ÖĞRENCİMİZE AÇILMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47 bin 542 öğrencimize açılmıştır. Türkevi'miz halihazırda 9 ilimizde 6 bin 500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yükseköğrenim gören Türk öğrenciler, New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın Türkevi mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye Yüzyılı'nın mimandarı olan gençler, Türkevi'nde aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyyan Çiftçi evladımız, Amerika'da düzenlenen ISEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu" dedi.

'SURİYE'DE 13,5 YIL SÜREN İÇ SAVAŞTAN ETKİLENEN GENÇ KARDEŞLERİMİZE EĞİTİM, SOSYAL HAYATA UYUM VE BARINMA DESTEKLERİ SAĞLANDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genç kuşakların, vizyoner kuşağımızın kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan güzel işler fabrikası YAF. Klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi. Hafızlık kursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla Türkevi'miz ve eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor. Şurası da takdire şayan; 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza Türkevi tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler Türkevi çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için Türkevi ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'LGBT GİBİ SAPKINLIKLAR, BUNA BENZER FİKİR VE İDEOLOJİLER GENÇ ZİHİNLERE ENJEKTE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Erdoğan, "Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler; şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibarıyla insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar, belli çevreler tarafından hedef tahtasına kondu. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor" dedi.

'KENDİSİNİ AKIŞA BIRAKAN DEĞİL, AKIŞA YÖN VEREN BİR GENÇLİK YETİŞTİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvelemirde kendi kaynaklarımıza, özümüzü tescil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitimi Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır" diye konuştu.

'CHP ZİHNİYETİ, ELİNE GEÇİRDİĞİ HER FIRSATI TÜGVA'YI YIPRATMAK, ENGELLEMEK AMACIYLA KULLANDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. TÜGVA, geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına TÜGVA'yı da koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler TÜGVA'ya da diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, TÜGVA'ya işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri TÜGVA'yı işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti, eline geçirdiği her fırsatı TÜGVA'yı yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı TÜGVA değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur" dedi.

'GENÇLERİMİZİ İKBAL KAVGALARINA MEZE YAPTIRMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların asıl rahatsızlığı, Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsat eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1 buçuk yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin, belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki, milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum; hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz" diye konuştu.

'ULAŞAMADIĞIMIZ HER GENÇ HEM SİZİN HEM BİZİM İÇİN BİR KAYIPTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayri milli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız, hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle vakfımızın 30'uncu kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Vakıf mensuplarımıza, gönüllü, bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, yolu TÜRGEV ile kesişen bazı öğrencilere '30 Yılı Özel Yetişen Değer Ödülleri' takdim edildi. Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı