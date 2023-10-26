Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkmenistan'la Kurulan İş Birliği Mekanizmaları Sayesinde Enerji Güvenliğine Hep Birlikte Katkıda Bulunmayı Hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjonktürden Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahli ile üçlü iş birliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu iş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjonktürden Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahli ile üçlü iş birliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu iş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı'nda bugün görüştü. İki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Berdimuhammedov ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:

"İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMALARI SAYESİNDE ENERJİ GÜVENLİĞİNE HEP BİRLİKTE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkmenistan enerji kaynakları bakımından bölgemizin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Mevcut konjonktürde Türkmenistan doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı ayrı bir stratejik değer kazandı. Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahli ile üçlü iş birliği süreçleri bu kapsamda önemlidir. Bu iş birliği mekanizmaları sayesinde enerji güvenliğine hep birlikte katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Dünyada ve özellikle bölgemizde şu anda yaşanan gelişmeler Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşmemizin önemini de ortaya koymuştur. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesile ile tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'un liderliği, Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhammedov'un vizyonerliği ve çalışkan Türkmen halkının gayretleri sayesinde bağımsızlığından bugüne geçen kısa sürede örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Türkiye, bağımsızlığından bu yana her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Berdimuhammedov da şöyle konuştu:

"TÜRKMEN DOĞAL GAZI VE ELEKTRİK ENERJİSİNİN HAZAR DENİZİ ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE İLETİLMESİ KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK"

"Sayın Cumhurbaşkanıyla dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik ve devamında ülkelerimizin arasında ikili iş birliğinin çeşitli alanlarına ait konuları değerlendirdik. Ayrıca ilgi duyulan önemli bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunduk ve dostluk, karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine dayalı stratejik nitelikteki Türkmen-Türk iş birliğini gelecekte de geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olduğumuzu teyit ettik.

Ticari, ekonomik iş birliğinin önemi konusunu belirterek görüşmelerde ticaret hacminin artırılmasının önemli olduğunu belirterek bu yönde mevcut büyük imkanları ve onları faaliyete geçirme yolları konusunda fikir teatisinde bulunduk. Bu çerçevede Türkmen doğal gazı ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdik. Transit alanda yakın iş birliğini derinleştirmenin iki ülkenin arasında ticareti geliştirmede önemli olduğunu teyit ettik. Bu bağlamda mevcut ulaştırma koridorlarının, özellikle Hazar geçişli ve Hazar Denizi ile Karadeniz koridorunun etkinliğinin artırılması ve yeni yönlerinin oluşturulmasının karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirttik."