Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda yaptığı konuşmada, çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Bütün dünya çocuklarının bayramını kutlayan Erdoğan, "Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olduğunu anımsattı.

Bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal ile tüm devlet büyüklerini, şehit ve gazileri şükranla anan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla bizleri karşılayan tüm çocuklarımızın oluşturduğu bir çiçek bahçesinden geçtik. Ümidin, baharın, mutluluğun müjdesiyle dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri siz evlatlarımızla bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum. 'Gelecek Çocukların' temasıyla bu yıl 48'incisi düzenlenen şenliklerin kendi evlatlarımızın yanı sıra 23 Nisan coşkumuzu paylaşmak için şu an aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafirimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. 23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih, aynı zamanda dün ziyaret ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış günüdür. Gazi Meclisimizin kuruluş gününün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor."

"Maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak bağımsızlığı çetin mücadeleler neticesinde kazandıklarını ifade etti.

İstiklal Harbi'ni her türlü imkansızlığa rağmen zafere taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik. Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri, şüphesiz milli iradenin egemenliği yani cumhuriyet ve demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde de olsun bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var, dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde kardeşçe yaşamasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk diyerek" dizeleriyle anlattığı, ay yüzlü, gül kokulu çocukların yarınlarına güvenle bakmasını dilediklerini aktardı.

"Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz"

Bütün çocukların, gençlerin, okullarına güle oynaya gitmesini, en güzel, kaliteli eğitimi almasını, korkmadan uykuya dalmasını, bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyanmasını istediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, Asya'dan Afrika'ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz. Sizlerden de Gazzeli, Lübnanlı çocuklar başta olmak üzere sıkıntılı günler geçiren kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum. İnsanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız, inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Şunu özellikle bilmenizi isterim. Sizler bizim birer gönül ve kültür elçimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Şunu da hiçbir zaman unutmayın sevgili çocuklar, her biriniz yarın birer sanatçı, sporcu, bilim adamı, öğretmen, zanaatkar, mühendis, siyasetçi, doktor, iş insanı olarak ülkenize hizmet edeceksiniz. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda inşallah bir başarının olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bizler hepimiz insanlık ailesinin birer üyesiyiz. Konuştuğunuz diller farklı olsa da sevginin, dostluğun dili birdir. Kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın aynı şekilde dili birdir. Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın."

Çocukları dijital tehlikelere karşı uyardı

"Sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir, sizin en doğal hakkınızdır ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır. Ben sizin o tertemiz vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerle Ayla öğretmeni rahmetle yad ederek, acılı ailelerine sabır, tedavileri devam edenlere acil şifalar diledi, Allah'tan hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmaması temennisinde bulundu.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha tebrik eden Erdoğan, "Ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi rica ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun. Kalın sağlıcakla." dedi.